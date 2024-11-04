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Дитинство в Китаї, тренування з Тарзаном та алкоголізм: що відомо про спікера МЗС РФ Захарову, і як вона виглядала раніше

Автор
Галина Струс
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Автор
Марія Захарова відома своєю брехнею та просуванням кремлівської пропаганди
Марія Захарова відома своєю брехнею та просуванням кремлівської пропаганди. Фото Телеграф, Getty Images

Соратниця Лаврова стала потужним рупором російської пропаганди

Марія Захарова — відома у Росії та далеко за її межами. Вона є спікером російського міністерства закордонних справ і прославилася своїми неоднозначними, а часто і фейковими та брехливими заявами. Захарова — часта гостя на пропагандистських ток-шоу, веде свій телеграм-канал і не втрачає можливості нести в маси російську пропаганду.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про приватне життя дипломатки Захарової, і як вона виглядала в молодості.

Захарова та Лаврів
Захарова та Лаврів. Фото: Getty Images

Марія Захарова — що про неї відомо

Марія Захарова народилася 24 грудня 1975 року, зараз їй 48 років. Вона походить із сім’ї дипломатів Володимира та Ірини Захарових, тож проблем із вибором професії у неї не було — вона одразу вирішила, що піде стопами батьків. Дитинство майбутня речниця МЗС РФ провела в Китаї, де працювали її батьки і вона досконало знає китайську мову.

Захарова

Після школи Марія Захарова вступила на факультет міжнародної журналістики МДІМВ МЗС РФ за спеціальностями сходознавство та журналістика. Проходила практику у посольстві Росії у Пекіні, має науковий ступінь кандидат історичних наук. З початку 2000-х Захарова почала працювати у Міністерстві закордонних справ Росії і залишається там досі. Наразі вона очолює департамент інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ та має дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла.

Захарова

Захоплення та особисте життя

Крім брехні в телеефірах та просування кремлівської пропаганди у соцмережах Марія Захарова захоплюється написанням поезії, а на її вірші вже є кілька пісень, які виконують відомі російські артисти. Також відомо, що Захарова захоплюється спортом — вона тренується у спортзалі як сама, так і під наглядом тренерів. Одним із них свого часу став бодібілдер, стриптизер та чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан.

Захарова

При цьому в пресі неодноразово обговорювалося захоплення Марії Захарової алкоголем, деякі прямо називають її прес-алкаше Росії, а в мережі гуляють добірки фото з нетверезою Захаровою, також є відео огляди на її заяви та стани алкогольного сп’яніння.

Щодо особистого життя, то відомо, що Марія Захарова одружена — у 2005 році вона стала дружиною російського бізнесмена Андрія Макарова. А в 2010 році народила доньку Мар’яну.

Захарова

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Теги:
#Лавров #Пропаганда #МЗС РФ #Марія Захарова