Дитинство в Китаї, тренування з Тарзаном та алкоголізм: що відомо про спікера МЗС РФ Захарову, і як вона виглядала раніше

Соратниця Лаврова стала потужним рупором російської пропаганди

Марія Захарова — відома у Росії та далеко за її межами. Вона є спікером російського міністерства закордонних справ і прославилася своїми неоднозначними, а часто і фейковими та брехливими заявами. Захарова — часта гостя на пропагандистських ток-шоу, веде свій телеграм-канал і не втрачає можливості нести в маси російську пропаганду.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про приватне життя дипломатки Захарової, і як вона виглядала в молодості.

Захарова та Лаврів. Фото: Getty Images

Марія Захарова — що про неї відомо

Марія Захарова народилася 24 грудня 1975 року, зараз їй 48 років. Вона походить із сім’ї дипломатів Володимира та Ірини Захарових, тож проблем із вибором професії у неї не було — вона одразу вирішила, що піде стопами батьків. Дитинство майбутня речниця МЗС РФ провела в Китаї, де працювали її батьки і вона досконало знає китайську мову.

Після школи Марія Захарова вступила на факультет міжнародної журналістики МДІМВ МЗС РФ за спеціальностями сходознавство та журналістика. Проходила практику у посольстві Росії у Пекіні, має науковий ступінь кандидат історичних наук. З початку 2000-х Захарова почала працювати у Міністерстві закордонних справ Росії і залишається там досі. Наразі вона очолює департамент інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ та має дипломатичний ранг надзвичайного та повноважного посла.

Захоплення та особисте життя

Крім брехні в телеефірах та просування кремлівської пропаганди у соцмережах Марія Захарова захоплюється написанням поезії, а на її вірші вже є кілька пісень, які виконують відомі російські артисти. Також відомо, що Захарова захоплюється спортом — вона тренується у спортзалі як сама, так і під наглядом тренерів. Одним із них свого часу став бодібілдер, стриптизер та чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан.

При цьому в пресі неодноразово обговорювалося захоплення Марії Захарової алкоголем, деякі прямо називають її прес-алкаше Росії, а в мережі гуляють добірки фото з нетверезою Захаровою, також є відео огляди на її заяви та стани алкогольного сп’яніння.

Щодо особистого життя, то відомо, що Марія Захарова одружена — у 2005 році вона стала дружиною російського бізнесмена Андрія Макарова. А в 2010 році народила доньку Мар’яну.

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