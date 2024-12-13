Насміхалися не тільки в Росії: як виглядала дешева весільна сукня пропагандистки Захарової

Ці ганебні фото облетіли весь інтернет

Офіційний спікер МЗС Росії Марія Захарова є ярою пропагандисткою, чия фігура завжди супроводжується негативною репутацією: її неодноразово звинувачували у відвертій брехні, грубості та образах. Якось вона також поділилася особистими фотографіями зі свого весілля, які викликали бурхливе обговорення в інтернеті.

Як і будь-який представник своєї країни, Захарова має відповідати своєму статусу та приділяти увагу зовнішньому вигляду, але у далекому 2005 році вона порушила це правило на власному весіллі. Урочистість відбулася у Нью-Йорку, де вона у той період працювала.

Весільна сукня росіянки виглядала дешево і вульгарно: мереживо було пришите нерівно, білий атлас виглядав убого, а пояс нагадував краватку. Доповненням стали рукавички, які лише погіршили ситуацію. Блискучі колготки візуально обтяжили і так не дуже худі ноги.

Ці фото висміяли не тільки у РФ, а й за кордоном:

Нагадаємо, що скандальний спікер МЗС Росії перебуває у шлюбі з менеджером Андрієм Макаровим. Раніше "Телеграф" показував, як виглядає єдина дочка Марії Захарової.