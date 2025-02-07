"Русофобія та ненависть": у Захарової почалася істерика після нових санкцій проти Росії

РФ отримала болісний удар у світовому хокеї

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова висловилася про недопуск Росії на чемпіонат світу-2026 з хокею. До речі, Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно продовжила усунення збірних Росії та Білорусі від усіх турнірів до кінця сезону 2024/25 року.

Відповідний коментар Захарової наводить "Матч ТВ". Марію не влаштувало пояснення, згідно з яким РФ відсторонили від ЧС-2026 з хокею через неможливість забезпечити безпеку.

"До питання про русофобію та ненависть, дивовижна історія: IIHF вкотре прийняла політизоване та дискримінаційне рішення про усунення збірної Росії від участі в чемпіонаті світу з хокею 2026 року.

Яку ж підставу вигадали й цього разу? Чи не заіржавіло в них. Підставою стала нібито нездатність і неможливість організаторів у контексті СВО, що триває, гарантувати безпеку російської команди під час майбутнього турніру.

Недопуск нашої збірної на чемпіонат світу є нічим іншим як спробою позбавитися чесної конкуренції й позбавити глядачів можливості насолодитися гарною грою однієї з найкращих, це об’єктивний факт, команд планети", — заявила Захарова.

Раніше повідомлялося, уболівальники хокейного клубу "Оттава Сенаторс" перед матчем проти "Міннесоти Вайлд" у Національній хокейній лізі (НХЛ) освистали гімн США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп підписав наказ ввести мито у розмірі 25% на весь імпорт із Канади.