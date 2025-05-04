Позорное интервью Захаровой появилось в сети: бесконечно хамит и врет (видео)

Чиновница показала, что из себя представляет российская "дипломатия"

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала очень странное интервью. Впервые за много времени с ней встретился не представитель кремлевского пула, который поставил ее в тупик неожиданными вопросами.

Изначально оно появилось в telegram-канале Захаровой, а его краткий пересказ сделал российский журналист Александр Плющев в своем youtube-канале. По всей видимости, спикер российского МИД оказалась не готовой к тому, что ей придется отвечать на действительно важные вопросы, а потому попыталась неловко обойтись стандартными заготовленными заранее фразами.

При этом первая странность сводилась к тому, что имя журналиста не разглашалось, его внешность заблюрили, а голос изменили. Также непонятно, какому изданию давалось интервью, хотя и указывалось, что оно российское, но международное. Хотя весьма странным оказалось и то, что журналист говорил "в Украине", а не "на Украине" как это обычно делают российские пропагандисты.

Не найдя что ответить на вопрос о завершении российского вторжения в Украину, Захарова начала изменять тему разговора на Минские соглашения, отравление оппозиционера Алексея Навального и всячески обвинять Запад в "кознях". Однако на одном из этапов интервью, после того как журналист попытался вернуться к теме российских ударов по мирным городам Украины, Захарова и вовсе сорвалась, начала пререкаться и хамить.

После этого, ей не пришло в голову ничего, кроме как цепляться к формулировкам каждого вопроса и каждого слова.

Как известно, Захарова давно известна своими истериками по любому поводу и без него. Например, недавно она выдала громкую тираду относительно недопуска российской команды к участию в чемпионате по хоккею.