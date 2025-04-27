Обирали Папу римського чи діда московського: у посольстві РФ сталася пожежа

Спочатку доступ до будівлі був ускладнений, що затримало гасіння вогню

У столиці Уругваю — Монтевідео — у будівлі російського посольства ввечері 26 квітня сталася пожежа, яку наразі вже вдалося загасити. За попередніми даними, вогонь спалахнув під час робіт із встановлення кондиціонера.

Як повідомив "El País", це сталося на вулиці Сарм’єнто в напрямку Іспанського бульвару та спричинило затори, оскільки поліція перекрила рух.

Посольство на мапі

Після 20:00 на місце події прибули щонайменше 2 пожежні бригади, проте через дипломатичні обмеження доступ до будівлі був ускладнений, що затримало гасіння вогню. Через це густий дим продовжував виходити з вентиляційних отворів посольства. Щоб дістатися до осередку займання, рятувальникам довелося використати електропили для зняття металевої решітки. Зовні перед будівлею чергувала пожежна машина, яка підтримувала ліквідацію вогню.

Ближче до 21:40 пожежу вдалося повністю локалізувати, а інтенсивність диму значно зменшилася. Для запобігання новим загорянням рятувальники провели додаткову перевірку будівлі. Також на місці працювали приватні служби швидкої допомоги та державна екстрена служба ASSE. У районі інциденту тривалий час залишався ускладнений рух транспорту.

Попередньо фахівці встановили, що причиною загоряння стали роботи з установлення кондиціонера.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в престижному діловому центрі "Москва-Сіті" спалахнула велика пожежа, дим від якої було видно на сотні метрів. За попередньою інформацією, перед займанням пролунав вибух.