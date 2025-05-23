Росіянин розстріляв групу людей прямо на вокзалі (фото і відео)

Зброю чоловік дістав несподівано

У п’ятницю, 23 травня, близько 17:00 на території залізничного вокзалу в місті Розсош Воронезької області, чоловік влаштував стрілянину. За словами очевидців, чоловік з пляшкою пива в руці несподівано дістав пістолет та вистрілив у місцевого мешканця, який наближався до нього. Після цього нападник відкрив вогонь по групі чоловіків, а потім зник з місця події.

Як повідомляють російські Telegram-канали, поранені двоє людей, одного з них було госпіталізовано. Першу допомогу надали свідки події.

Зверніть увагу, на відео присутні чутливі кадри!

Поліція встановила особу стрілка – ним виявився 38-річний Володимир Токарєв, який раніше мав судимість. Його розшукують, востаннє чоловіка бачили в районі вулиці Свердлова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в окупованому Бердянську 17 травня в лісосмузі виявили тіло семирічної дівчинки зі слідами насильницької смерті. Дитина зникла напередодні, коли вийшла на прогулянку у двір. За попередніми даними, до вбивства може бути причетна інша неповнолітня. Як повідомляє російський телеграм-канал SHOT, окупаційна поліція затримала 14-річну дівчину. Неповнолітня, яку підозрюють у жорстокому вбивстві 7-річної дівчинки в Бердянську, під час етапування до СІЗО поводилася зухвало — голосно сміялася. Ба більше, ухвалу суду вона слухала з посмішкою на обличчі.