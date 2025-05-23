Россиянин расстрелял группу людей прямо на вокзале (фото и видео)

Оружие мужчина достал неожиданно

В пятницу, 23 мая, около 17:00 на территории железнодорожного вокзала в городе Россошь Воронежской области, мужчина устроил стрельбу. По словам очевидцев, мужчина с бутылкой пива в руке неожиданно достал пистолет и выстрелил в приближавшегося к нему местного жителя. После этого нападающий открыл огонь по группе мужчин, а затем скрылся с места происшествия.

Как сообщают российские Telegram-каналы, ранены два человека, один из них был госпитализирован. Первую помощь оказали свидетели происшествия.

Обратите внимание, на видео находятся чувствительные кадры!

Полиция установила личность стрелка – им оказался 38-летний Владимир Токарев, ранее имевший судимость. Его разыскивают, последний раз мужчину видели в районе улицы Свердлова.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в оккупированном Бердянске 17 мая в лесополосе обнаружили тело семилетней девочки со следами насильственной смерти. Ребенок исчез накануне, когда вышел на прогулку во двор. По предварительным данным, к убийству может быть причастна другая несовершеннолетняя. Как сообщает российский телеграм-канал SHOT, оккупационная полиция задержала 14-летнюю девушку. Несовершеннолетняя, подозреваемая в жестоком убийстве 7-летней девочки в Бердянске, во время этапирования в СИЗО вела себя дерзко — громко смеялась. Более того, решение суда она слушала с улыбкой на лице.