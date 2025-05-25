Росія збила власний Ту-160? Що це за бомбардувальники та скільки їх у РФ (відео)
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Літак опинився в небі під час атаки дронів
Бомбардувальник Ту-160 Росія могла втратити під час масштабного обстрілу України в ніч проти 25 травня. Така інформація активно поширюється у мережі. Мовляв, літак атакувала своя ППО, а очевидці навіть зняли момент атаки на відео.
"Телеграф" розповідає про дивну історію, що сталася в Росії: звідки пішла інформація, які є версії і що таке Ту-160.
Події у ніч на 25 травня
У ніч проти 25 травня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Ближче до півночі моніторингові канали повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-160.
Усю ніч українська ППО відбивалася від комбінованої атаки. У різних регіонах лунали вибухи.
У цей момент у самій Росії відбивалися від невідомих дронов. Найгучніше, попередньо, було у Твері. Там, за даними OSINT-аналітиків, міг бути атакований місцевий аеродром, на якому базується військово-транспортна техніка.
"Аеродром Мігалово, в/ч 41486 196-й військово-транспортний авіаційний полк, 224-й льотний загін військово-транспортної авіації, в/ч 21322 8-й військово-транспортний авіаційний полк", — зазначають пабліки.
Вже глибокої ночі, поки російська ППО намагалася збити дрони, у місцевих пабліках з’явилося відео, де зафільмовано літак, що пролітає між трасуючими кулями.
"Дружній вогонь" по Ту-160?
Незабаром після появи відео по мережі пошириться інформація, що літак, який лавірує між куль ППО, — це нібито російський бомбардувальник Ту-160. Ба більше, стверджувалося, що його навіть могли збити.
Дійсно, силует літака на кадрах здалеку може нагадувати "Тушку".
При цьому існує версія, що літак міг бути цивільним, а інформація про його збиття це нібито фейк.
На підтвердження цієї версії в мережі публікується карта з польотами, на якій зображено маршрут одного з літаків, що пролітали біля міста. Проте, судячи з даних Flightradar, літак із цим бортовим номером — це Airbus. І його силует не схожий на той, що на відео, зокрема, розташуванням двигунів.
Підсумок:
- у ніч на 25 травня у Росії справді могли вести вогонь по якомусь літаку;
- його реальна назва та доля залишається невідомими;
- підтвердження збиття немає.
Що відомо про Ту-160
Це радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Його розробляли в 1970-х, перший політ здійснив 1981 року. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував в Росії та Україні.
Ці літаки беруть участь у ракетних атаках по Україні. І може нести на собі не тільки крилаті ракети, а і ядерні. За кодифікацією НАТО Ту-160 називається Blackjack, серед пілотів — "Білий лебідь".
Характеристики Ту-160:
- екіпаж – 4 людини;
- маса порожнього – 110 т;
- максимальна злітна маса – 275 т;
- маса палива – 148 т;
- максимальна швидкість – 2000 км/год на висоті, 1030 км/год біля землі;
- крейсерська швидкість – 850 км/год;
- максимальна дальність польоту без дозаправки – 13,9 тис. км,;
- максимальна дальність польоту на надзвуковій швидкості – 2 тис. км;
- бойовий радіус – 7300 км;
- тривалість польоту – до 25 год.
До речі, частина цих смертоносних машин Росії дісталася від України "за газ". Докладніше про це розповідаємо у нашому матеріалі.
Точної інформації про те, скільки Росія має на озброєнні таких літаків — немає. Однак різні підрахунки сходяться на тому, що їх близько 20. Наприклад, за даними Military Balance 2023, у розпорядженні Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії могло бути 16 літаків Ту-160.
При цьому кожна втрата Ту-160 може виявитися для Росії непоправним ударом. Справа в тому, що росіяни досі не навчилися відтворювати нові Ту-160. Як пише військово-технічний портал Defense Express, всі їхні "новинки" — це збирання з радянських заготовок. У 2022-2023 роках РФ зібрала з таких деталей три бомбардувальники Ту-160, які отримали позначення Ту-160М.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії впав і вибухнув літак Ту-22М3.