Росія збила власний Ту-160? Що це за бомбардувальники та скільки їх у РФ (відео)

Літак опинився в небі під час атаки дронів

Бомбардувальник Ту-160 Росія могла втратити під час масштабного обстрілу України в ніч проти 25 травня. Така інформація активно поширюється у мережі. Мовляв, літак атакувала своя ППО, а очевидці навіть зняли момент атаки на відео.

"Телеграф" розповідає про дивну історію, що сталася в Росії: звідки пішла інформація, які є версії і що таке Ту-160.

Події у ніч на 25 травня

У ніч проти 25 травня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку на Україну. Ближче до півночі моніторингові канали повідомили про ймовірні пуски ракет із бомбардувальників Ту-160.

Усю ніч українська ППО відбивалася від комбінованої атаки. У різних регіонах лунали вибухи.

У цей момент у самій Росії відбивалися від невідомих дронов. Найгучніше, попередньо, було у Твері. Там, за даними OSINT-аналітиків, міг бути атакований місцевий аеродром, на якому базується військово-транспортна техніка.

"Аеродром Мігалово, в/ч 41486 196-й військово-транспортний авіаційний полк, 224-й льотний загін військово-транспортної авіації, в/ч 21322 8-й військово-транспортний авіаційний полк", — зазначають пабліки.

Вже глибокої ночі, поки російська ППО намагалася збити дрони, у місцевих пабліках з’явилося відео, де зафільмовано літак, що пролітає між трасуючими кулями.

"Дружній вогонь" по Ту-160?

Незабаром після появи відео по мережі пошириться інформація, що літак, який лавірує між куль ППО, — це нібито російський бомбардувальник Ту-160. Ба більше, стверджувалося, що його навіть могли збити.

Дійсно, силует літака на кадрах здалеку може нагадувати "Тушку".

При цьому існує версія, що літак міг бути цивільним, а інформація про його збиття це нібито фейк.

На підтвердження цієї версії в мережі публікується карта з польотами, на якій зображено маршрут одного з літаків, що пролітали біля міста. Проте, судячи з даних Flightradar, літак із цим бортовим номером — це Airbus. І його силует не схожий на той, що на відео, зокрема, розташуванням двигунів.

Підсумок:

у ніч на 25 травня у Росії справді могли вести вогонь по якомусь літаку;

його реальна назва та доля залишається невідомими;

підтвердження збиття немає.

Що відомо про Ту-160

Це радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Його розробляли в 1970-х, перший політ здійснив 1981 року. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР. Після розпаду СРСР флот Ту-160 перебував в Росії та Україні.

Ці літаки беруть участь у ракетних атаках по Україні. І може нести на собі не тільки крилаті ракети, а і ядерні. За кодифікацією НАТО Ту-160 називається Blackjack, серед пілотів — "Білий лебідь".

Характеристики Ту-160:

екіпаж – 4 людини;

маса порожнього – 110 т;

максимальна злітна маса – 275 т;

маса палива – 148 т;

максимальна швидкість – 2000 км/год на висоті, 1030 км/год біля землі;

крейсерська швидкість – 850 км/год;

максимальна дальність польоту без дозаправки – 13,9 тис. км,;

максимальна дальність польоту на надзвуковій швидкості – 2 тис. км;

бойовий радіус – 7300 км;

тривалість польоту – до 25 год.

До речі, частина цих смертоносних машин Росії дісталася від України "за газ". Докладніше про це розповідаємо у нашому матеріалі.

Точної інформації про те, скільки Росія має на озброєнні таких літаків — немає. Однак різні підрахунки сходяться на тому, що їх близько 20. Наприклад, за даними Military Balance 2023, у розпорядженні Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії могло бути 16 літаків Ту-160.

При цьому кожна втрата Ту-160 може виявитися для Росії непоправним ударом. Справа в тому, що росіяни досі не навчилися відтворювати нові Ту-160. Як пише військово-технічний портал Defense Express, всі їхні "новинки" — це збирання з радянських заготовок. У 2022-2023 роках РФ зібрала з таких деталей три бомбардувальники Ту-160, які отримали позначення Ту-160М.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Росії впав і вибухнув літак Ту-22М3.