Долітався? У Росії впав і вибухнув літак Ту-23М3: скільки їх залишилось (відео)

Це сталось в Іркутській області

Російський літак Ту-23М3 впав 2 квітня. На борту було 4 члени екіпажу, їх шукають. Таку авіацію росіяни часто використовують під час масованих атак по Україні.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. Літак міг розбитись біля села Буреть в Іркутській області. Попередньо, є постраждалі.

Під час падіння борт нібито зачепив лінію електропередач. У двох найближчих селищах зникла електрика.

У мережі також показали відео з пілотом Ту-23М3. Йому вдалося вижити. Також повідомляється, що загинув один із льотчиків.

Причиною аварії стала технічна несправність, заявили в Міноборони Росії.

Російські ЗМІ опублікували відео, який вигляд має місце аварії ракетоносця Ту-22М3 в Іркутській області. Літак упав біля траси, всюди розкидані уламки.

Що відомо про літак Ту-22М3

"Телеграф" нагадує про основні характеристики літаків Ту-22М3, які є носіями небезпечних ракет Х-22. До 1992 року в пресі не було жодної згадки про "Виріб 45" — так у СРСР називали дальні надзвукові ракетоносці-бомбардувальники зі змінною геометрією крила сімейства Ту-22М.

Відомо, що Ту-22М3 наприкінці 1970-х прийшов на зміну Ту-22М2. У тієї моделі, за даними російських військових істориків, було чимало принципових недоліків; крім того, їх масове серійне виробництво було заборонено за Договором про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-2) 1979 року.

Точно невідомо, скільки справних Ту-22М3 є на озброєнні армії країни-агресора сьогодні. Експерт Том Купер вважає, що загалом таких машин в середині 2010-х років залишилося не більше 60, з них половина — у стані бойової готовності.

Літаки базуються на аеродромах Оленья, Шайковка, Біла та Дягілєве. У грудні 2022 року щонайменше один Ту-22М3 був серйозно пошкоджений після атаки безпілотників по Дягилєвому — після цього агресор перемістив свою стратегічну авіацію на інші локації.

Де знаходиться аеродром Оленья

Де знаходиться аеродром Шайковка

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирський літак, що летів до Чечні, розбився у Казахстані.