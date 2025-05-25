Россия сбила свой Ту-160? Что это за бомбардировщики и сколько их в РФ (видео)

Самолет оказался в небе во время атаки дронов

Бомбардировщик Ту-160 Россия могла потерять во время масштабного обстрела Украины в ночь на 25 мая. Такая информация активно распространяется в сети. Дескать, самолет атаковала своя же ПВО, а очевидцы даже засняли момент атаки на видео.

"Телеграф" рассказывает о странной истории, произошедшей в России: откуда пошла информация, какие есть версии и что такое Ту-160.

События в ночь на 25 мая

В ночь на 25 мая Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Ближе к полночи мониторинговые каналы сообщили о вероятных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-160.

Всю ночь украинская ПВО отбивалась от комбинированной атаки. В различных регионах гремели взрывы.

В этот же момент в самой России отбивались от неизвестных дронов. Громче всего, предварительно, было в Твери. Там, по данным OSINT-аналитиков мог быть атакован местный аэродром, на котором базируется военно-транспортная техника.

"Аэродром Мигалово, в/ч 41486 196-й военно-транспортный авиационный полк, 224-й лётный отряд военно-транспортной авиации, в/ч 21322 8-й военно-транспортный авиационный полк", — указывают паблики.

Уже глубокой ночью, пока российская ПВО пыталась сбить дроны, в местных пабликах появилось видео, где запечатлен самолет, пролетающий между трассирующих пуль.

"Дружественный огонь" по Ту-160?

Вскоре после появления видео по сети начала распространятся информация, что самолет, который лавирует между пуль ПВО, — это якобы российский бомбардировщик Ту-160. Более того, утверждалось, что его даже могли сбить.

Действительно, силуэт самолета на кадрах издалека может напоминать "Тушку".

При этом существует версия, что самолет мог быть гражданским, а его сбитие якобы фейком.

В подтверждение этой версии в сети публикуется карта с полетами, на которой запечатлен маршрут одного из самолетов, пролетавших возле города. Однако, судя по данным Flightradar, самолет с данным бортовым номером — это Airbus. И его силуэт не похож на тот, который на видео, в частности, расположением двигателей.

Итог:

в ночь на 25 мая в России действительно могли вести огонь по какому-то самолету;

его реальное название и судьба остается неизвестными;

подтверждения сбития нет.

Что известно о Ту-160

Это советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Его разрабатывали в 1970-х, первый полет совершил в 1981 году. 1987 принят на вооружение в СССР. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине.

Эти самолеты принимают участие в ракетных атаках по Украине и могут нести на себе не только крылатые ракеты, но и ядерные. По кодификации НАТО Ту-160 называется Blackjack, среди пилотов — "Белый лебедь".

Характеристики Ту-160:

экипаж – 4 человека;

масса пустого – 110 т;

максимальная взлетная масса – 275 т;

масса топлива – 148 т;

максимальная скорость – 2000 км/ч на высоте, 1030 км/ч у земли;

крейсерская скорость – 850 км/ч;

максимальная дальность полета без дозаправки – 13,9 тыс. км,;

максимальная дальность полета на сверхзвуковой скорости – 2 тыс. км;

боевой радиус – 7300 км;

продолжительность полета – до 25 часов.

К слову, часть из этих смертоносных машин России достались от Украины "за газ". Подробнее об этом рассказываем в нашем материале.

Точной информации о том, сколько у россиян есть на вооружении таких самолетов — нет. Однако различные подсчеты сходятся на том, что их около 20. Например, по данным Military Balance 2023, в распоряжении Воздушно-космических сил (ВКС) России могло находиться 16 самолетов Ту-160.

При этом, каждая потеря Ту-160 может оказаться для России непоправимым ударом. Все дело в том, что россияне до сих пор не научились воссоздавать новые Ту-160. Как пишет военно-технический портал Defense Express, все их "новинки" — это сборка из советских заготовок. В 2022-2023 годах РФ собрала из таких деталей три бомбардировщика Ту-160, которые получили обозначение Ту-160М.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России рухнул и взорвался самолет Ту-22М3.