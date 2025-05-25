Россия сбила свой Ту-160? Что это за бомбардировщики и сколько их в РФ (видео)
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Самолет оказался в небе во время атаки дронов
Бомбардировщик Ту-160 Россия могла потерять во время масштабного обстрела Украины в ночь на 25 мая. Такая информация активно распространяется в сети. Дескать, самолет атаковала своя же ПВО, а очевидцы даже засняли момент атаки на видео.
"Телеграф" рассказывает о странной истории, произошедшей в России: откуда пошла информация, какие есть версии и что такое Ту-160.
События в ночь на 25 мая
В ночь на 25 мая Россия совершила очередную массированную ракетную атаку на Украину. Ближе к полночи мониторинговые каналы сообщили о вероятных пусках ракет с бомбардировщиков Ту-160.
Всю ночь украинская ПВО отбивалась от комбинированной атаки. В различных регионах гремели взрывы.
В этот же момент в самой России отбивались от неизвестных дронов. Громче всего, предварительно, было в Твери. Там, по данным OSINT-аналитиков мог быть атакован местный аэродром, на котором базируется военно-транспортная техника.
"Аэродром Мигалово, в/ч 41486 196-й военно-транспортный авиационный полк, 224-й лётный отряд военно-транспортной авиации, в/ч 21322 8-й военно-транспортный авиационный полк", — указывают паблики.
Уже глубокой ночью, пока российская ПВО пыталась сбить дроны, в местных пабликах появилось видео, где запечатлен самолет, пролетающий между трассирующих пуль.
"Дружественный огонь" по Ту-160?
Вскоре после появления видео по сети начала распространятся информация, что самолет, который лавирует между пуль ПВО, — это якобы российский бомбардировщик Ту-160. Более того, утверждалось, что его даже могли сбить.
Действительно, силуэт самолета на кадрах издалека может напоминать "Тушку".
При этом существует версия, что самолет мог быть гражданским, а его сбитие якобы фейком.
В подтверждение этой версии в сети публикуется карта с полетами, на которой запечатлен маршрут одного из самолетов, пролетавших возле города. Однако, судя по данным Flightradar, самолет с данным бортовым номером — это Airbus. И его силуэт не похож на тот, который на видео, в частности, расположением двигателей.
Итог:
- в ночь на 25 мая в России действительно могли вести огонь по какому-то самолету;
- его реальное название и судьба остается неизвестными;
- подтверждения сбития нет.
Что известно о Ту-160
Это советский и российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой стреловидностью крыла. Его разрабатывали в 1970-х, первый полет совершил в 1981 году. 1987 принят на вооружение в СССР. После распада СССР флот Ту-160 находился в России и Украине.
Эти самолеты принимают участие в ракетных атаках по Украине и могут нести на себе не только крылатые ракеты, но и ядерные. По кодификации НАТО Ту-160 называется Blackjack, среди пилотов — "Белый лебедь".
Характеристики Ту-160:
- экипаж – 4 человека;
- масса пустого – 110 т;
- максимальная взлетная масса – 275 т;
- масса топлива – 148 т;
- максимальная скорость – 2000 км/ч на высоте, 1030 км/ч у земли;
- крейсерская скорость – 850 км/ч;
- максимальная дальность полета без дозаправки – 13,9 тыс. км,;
- максимальная дальность полета на сверхзвуковой скорости – 2 тыс. км;
- боевой радиус – 7300 км;
- продолжительность полета – до 25 часов.
К слову, часть из этих смертоносных машин России достались от Украины "за газ". Подробнее об этом рассказываем в нашем материале.
Точной информации о том, сколько у россиян есть на вооружении таких самолетов — нет. Однако различные подсчеты сходятся на том, что их около 20. Например, по данным Military Balance 2023, в распоряжении Воздушно-космических сил (ВКС) России могло находиться 16 самолетов Ту-160.
При этом, каждая потеря Ту-160 может оказаться для России непоправимым ударом. Все дело в том, что россияне до сих пор не научились воссоздавать новые Ту-160. Как пишет военно-технический портал Defense Express, все их "новинки" — это сборка из советских заготовок. В 2022-2023 годах РФ собрала из таких деталей три бомбардировщика Ту-160, которые получили обозначение Ту-160М.
Напомним, ранее мы писали о том, что в России рухнул и взорвался самолет Ту-22М3.