Ягоди та фрукти стануть розкішшю? Як заморозки вплинуть на врожай та що буде з цінами

Ранні сорти фруктів та овочів з'являться пізніше, ніж зазвичай

Через заморозки в Україні, які спостерігалися у квітні-травні, ціни на деякі фрукти та ягоди будуть вищими. Також високою буде вартість овочів.

"Телеграф" поспілкувався з експертами, щоб з'ясувати, як негода вплине на ціни. Фрукти, овочі та ягоди не лише будуть дорожчими, але й з'являться пізніше.

Ціни на які фрукти будуть високими

Як пояснив аналітик української інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, через квітневі заморозки постраждали абрикоси, персики, частково яблука. Це скажеться на цінах — щонайменше ранні сорти будуть недешевими.

"Оскільки у квітні були заморозки, то, скоріш за все, ранні фрукти й, можливо, деякі ранні овочі дійсно не будуть дешевшати так, як ми могли б того очікувати", — прогнозує експерт.

Фрукти та овочі з'являться із запізненням

Поява на прилавках сезонних фруктів та овочів затримається щонайменше на 10-15 днів. Причина не лише у заморозках, але й у низькій середньодобовій температурі.

"Коли у вас вночі 3-4 градуси тепла, а в день 10-12, то чекати визрівання овочів з відритого ґрунту не вартує швидко. Овочі з відкритого ґрунту це найбільша продукція, що приходить на наш ринок, яка максимально балансує ринок. Тобто доки вони не з'являться, ціни на овочеву групу у нас будуть рости", — пояснив "Телеграфу" економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зазвичай овочі з відкритого ґрунту починають надходити на столи українців наприкінці травня на початку червня. Зараз це станеться не раніше другої половини червня. Після цього овочі почнуть дешевшати, а до того часу й ціни триматимуться на високому рівні.

Рік тому у цей період ціни на овочі були у середньому на 40% нижчими. Лідер — морква (понад 100%), також здорожчала картопля на 30-40%. За словами Пендзина, ситуація на плодоовочевому ринку є складною та балансуються шляхом імпорту — з Єгипту, Ізраїлю.

Які фрукти та ягоди постраждали від заморозків та на які ціни чекати

Щодо фруктів, то за прогнозами експерта кісточкових не буде — цвітіння персиків та абрикосів припало саме на квітневі заморозки. Черешні лишилося половина від звичайного обсягу. Також вимерзли ранні сорти полуниці та лохина.

"Але це буде балансуватися імпортом. Я думаю, що там великого росту ціни не буде", — прогнозує економіст.

Раніше "Телеграф" розповідав, які ягоди та фрукти найбільше постраждали від весняних заморозків. Місцями врожаї знищені на 80%.