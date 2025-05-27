Нещадний удар по врожаю. Негода наробила лиха на городах українців (відео)

Фермери вже підраховують збитки

Після значних травневих заморозків деякі населені пункти західних регіонів накрила сильна злива. Надмірні опади призвели до затоплення городів та фермерських насаджень.

Про це повідомляють місцеві жителі Білогір'я Хмельницької області. За їх словами, злива почалась ще 26 травня і тривала майже добу, затопивши городи, двори та садки.

"Негода наробила лиха в Білогірʼї. Городи затопило по коліна", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що вода буквально лилась по дорогах, мов ріка. Двори також сильно затопило, ймовірно, сильно постраждали і підвали, де зазвичай в селах зберігають консервацію та овочі.

Люди в розпачі від негоди, адже тільки но почала городина відходити від заморозків, як її залило водою. Фермери вже підраховують збитки і прогнозують значне здорожчання цін.

"Наслідки вчорашньої зливи на Шепетівщині. Людям позаливало городи та теплички в Білогірʼї. А якщо згадати те, що в травні багато городини померзло, а тепер залито водою, на осінь-зиму ціни на овочі будуть космос", — йдеться у підписі під відео.

На кадрах видно, що люди намагаються відкачувати воду з угідь, аби хоч якось врятувати врожай. Але враховуючи масштаби підтоплення, городина постраждала сильно.

Раніше "Телеграф" розповідав, які регіони найбільше постраждали від заморозків в травні.