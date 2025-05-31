У Росії знайшлася "чорна вдова", що відправляла чоловіків помирати в Україну

За кожного виплати сягали щонайменше 3,5 мільйона рублів

У російському Нижньовартовську розкрили цинічну схему, яка більше схожа на сюжет кримінального серіалу, ніж на реальність. Місцева жителька разом із поплічниками влаштували так звану "фабрику смертей" — одружувала самотніх чоловіків, відправляла їх на війну, а після їхньої загибелі отримувала компенсації від держави.

Про це повідомили росЗМІ. 23 травня в Ханти-Мансійську було відкрито кримінальну справу проти групи з чотирьох осіб, серед яких — жінка, яка діяла за схемою "фіктивний шлюб + контракт з Міноборони РФ = мільйони".

Суть шахрайської схеми така: поліцейський із доступом до баз даних знаходив самотніх чоловіків, часто з кримінальним минулим або залежностями. Потім "чорна сваха" знайомилася з ними, спрямовувала до підставних наречених, після чого новоспечені чоловіки підписували контракт на участь у війні проти України. Завершувався сценарій трагічно — після загибелі на фронті новоспечена "вдова" отримувала виплати від держави, які згодом ділилися між учасниками афери.

Слідство встановило, що жінка так встигла "одружити" чотирьох чоловіків, які загинули після підписання контрактів.

За кожного, за даними російських правоохоронців, виплати сягали щонайменше 3,5 мільйона рублів. Один лише поліцейський, який "зливав" дані майбутніх жертв, за кожен успішний запит отримував до 200 тисяч рублів.

Журналісти з'ясували, що серед підозрюваних — 48-річна Наталія Б., 45-річний Сергій К., 51-річний Віталій П. (який досі в розшуку) та старший лейтенант поліції Олександр К.

Ймовірні фігуранти справи

До викриття схеми слідчі дійшли після того, як родичка одного із загиблих бійців звернулася до поліції з підозрами щодо дивних обставин.

І хоча офіційно відомо про чотирьох загиблих, слідчі не виключають, що жертв у цієї "вдови" може бути більше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в топменеджера "Лабораторії Касперського" шахраї витягли 10 мільйонів рублів. У Росії підозрюють "слід з Дніпра".