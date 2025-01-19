Шахраї "розвели" пропагандиста з топового телеканалу Росії на мільйони рублів

Продюсер російського телеканалу став жертвою шахраїв, які представилися співробітниками ФСБ

В Росії шахраї обманним шляхом виманили у співробітника державного телеканалу НТВ майже 3,5 млн рублів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Інцидент трапився ще у грудні 2024 року: жертвою шахраїв став продюсер та кореспондент телеканалу, 52-річний Денис Шуйський.

Шахраї подзвонили йому та представилися співробітниками ФСБ. Вони заявили, що від імені Шуйського нібито спробували взяти кредит та переказати ці гроші в Україну. Далі вони переконали його взяти кредит та переказати гроші на "безпечні рахунки", що Денис і зробив.

Далі Шуйському запропонували взяти ще один кредит та зняти заощадження у розмірі 5 тисяч доларів. Однак їм цього було мало – Шуйський був змушений продати машину марки "Mazda CX-5" в автосалоні.

Внаслідок цього російський пропагандист втратив майже 3,5 мільйона рублів. Про те, що його обдурили, він дізнався, коли ті самі шахраї спочатку відкладали повернення грошей, а потім і зовсім попросили Дениса купити 10 літрів бензину та сірники. Тоді ж він звернувся до поліції.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські хакери зламали українське цифрове телебачення і видали в ефір повідомлення про нібито удари ракетами "Орєшнік".