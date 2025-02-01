У топменеджера "Лабораторії Касперського" виманили мільйони. Боявся, що його гроші потраплять до України

Він особисто віддав свої гроші до рук аферистів

Шахраї виманили у росіянина, топменеджера "Лабораторії Касперського" десять мільйонів рублів (майже 102 тисяч доларів). У РФ чомусь вважають, що це справа рук "хлопців із Дніпра".

Як повідомили в росЗМІ, йдеться про 67-річного Веніаміна Гінодмана. Він – радник гендиректора з освітніх проєктів у компанії "Лабораторія Касперського".

Шахраї зателефонували йому, представившись керівниками служби безпеки з роботи, співробітниками Росфінмоніторингу та силовиками. Гінодману повідомили, що його хтось зламав та збирається відправити його гроші в Україну.

Після цього топменеджер зняв майже 10 мільйонів рублів. Семеро з них він передав на вулиці Нахімова в Санкт-Петербурзі молодій дівчині, а ще три — хлопцеві в Москві на Планерній вулиці. За цим фактом поліція проводить перевірку.

Довідково: Лабораторія Касперського — російська компанія, що спеціалізується на розробці систем захисту від комп’ютерних вірусів, спаму, хакерських атак та інших кіберзагроз. Центральний офіс "Лабораторії Касперського" розташований у Москві.

Як раніше розповідав "Телеграф", у грудні в Росії шахраї обманним шляхом виманили у Дениса Шуйського, співробітника державного телеканалу "НТВ", майже 3,5 млн. рублів. Йому зателефонували та, представившись співробітниками ФСБ, заявили, що від імені Шуйського нібито спробували взяти кредит і переказати ці гроші в Україну. Далі шахраї переконали його взяти кредит та переказати гроші на "безпечні рахунки", що росіянин і зробив.