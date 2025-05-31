В России нашлась "черная вдова", которая отправляла мужчин умирать в Украину

За каждого выплаты достигали не менее 3,5 миллиона рублей

В российском Нижневартовске раскрыли циничную схему, которая больше похожа на сюжет криминального сериала, чем на реальность. Местная жительница вместе с приспешниками устроили так называемую "фабрику смертей" — женила одиноких мужчин, отправляла их на войну, а после их гибели получала компенсации от государства.

Об этом сообщили РосСМИ. 23 мая в Ханты-Мансийске было возбуждено уголовное дело против группы из четырех человек, среди которых женщина, действовавшая по схеме "фиктивный брак + контракт с Минобороны РФ = миллионы".

Суть мошеннической схемы такова: полицейский с доступом к базам данных находил одиноких мужчин, часто с криминальным прошлым или зависимостями. Затем "черная сваха" знакомилась с ними, направлялась к подставным женихам, после чего новоиспеченные мужчины подписывали контракт на участие в войне против Украины. Завершался сценарий трагически – после гибели на фронте новоиспеченная "вдова" получала выплаты от государства, которые впоследствии делились между участниками аферы.

Следствие установило, что женщина так успела "женить" четырех мужчин, погибших после подписания контрактов.

За каждого, по данным российских правоохранителей, выплаты достигали не менее 3,5 миллиона рублей. Один только полицейский, "сливавший" данные будущих жертв, за каждый успешный запрос получал до 200 тысяч рублей.

Журналисты выяснили, что среди подозреваемых – 48-летняя Наталья Б., 45-летний Сергей К., 51-летний Виталий П. (который до сих пор находится в розыске) и старший лейтенант полиции Александр К.

Вероятные фигуранты дела

До разоблачения схемы следователи дошли после того, как родственница одного из погибших бойцов обратилась в полицию с подозрениями по поводу странных обстоятельств.

И хотя официально известно о четырех погибших, следователи не исключают, что жертв у этой "вдовы" может быть больше.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у топ-менеджера "Лаборатории Касперского" мошенники вытащили 10 миллионов рублей. В России подозревают "след из Днепра".