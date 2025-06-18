Саме так ховають убивць: як виглядає і де знаходиться могила ватажка "ДНР" Захарченка

Поховали Захарченка подалі від усіх, за межею цвинтаря

Помічника окупації Донбасу та військового злочинця Олександра Захарченка було вбито у 2018 році й поховано на одному цвинтарі зі своїми посібниками, зокрема бойовиком "ДНР" під позивним "Моторола". Але поховали голову псевдореспубліки на відшибі, де звели йому величезний меморіал.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Олександра Захарченка та що відомо про його ліквідацію. Ми дізналися деякі деталі.

Олександр Захарченко — що про нього відомо

Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко народився 1976 року в Донецьку, де закінчив школу та здобув освіту в технікумі. Працював на шахті гірничим електромеханіком, а потім зайнявся підприємництвом у галузі вугільної промисловості.

Олександр Захарченко був головою "ДНР"

Навесні 2014 року Захарченко став посібником окупації Донбасу та очолив групу із 7 озброєних осіб, які захопили будівлю місцевої адміністрації. Невдовзі його призначили військовим комендантом Донецька, а потім перевели на посаду заступника міністра внутрішніх справ "ДНР".

Захарченко брав участь у боях за Дебальцеве та Кожевню, де отримав поранення в руку. У серпні 2014 року його затвердили на посаду голови Ради міністрів "ДНР", а в листопаді він став главою "ДНР" за результатами псевдоголосування.

Як помер Олександр Захарченко і де похований

На життя військового злочинця Олександра Захарченка робили замах кілька разів, але ліквідувати його вдалося 31 серпня 2018 року. Це сталося у кафе "Сепар" у центрі Донецька. Внаслідок вибуху у закладі Захарченко отримав черепно-мозкову травму й помер.

Олександра Захарченка ліквідували у 2018 році

Повідомляється, що вибух у кафе здійснили з використанням вибухового пристрою, який заклали над входом у будівлю. Разом із ватажком "ДНР" загинув і його охоронець. Бойовики у смерті лідера звинуватили Україну, але наша влада спростувала звинувачення у причетності до ліквідації Захарченка.

Кафе "Сепар", де підірвали Захарченка

Поховали голову "ДНР" на цвинтарі "Донецьке море", де знайшли свій останній притулок його посібники "Гіва" та "Моторолла". Але поховали Захарченка на відшибі, на краю цвинтаря.

Блогер Денис Казанський у себе на сторінці у Twitter написав, що зазвичай у таких місцях ховають безпритульних. А один із користувачів зазначив, що раніше на місці поховання голови "ДНР" було звалище.

"Раніше там пустир був і звалище. Потім стали "новоросів" ховати. У Донецьку престижним для будь-якого керівництва був Мушкетівський цвинтар. А ці під свій "пантеон" обрали "Донецьке море", ще й за межею основного цвинтаря", — написали в коментарях.

Олександра Захарченка поховали на місці колишнього сміттєзвалища

Пізніше ділянку з його могилою облагородили, встановивши там величезний меморіал, скульптуру Захарченка у повний ріст, а також велику альтанку та гранітну плиту з цитатою. У результаті такий меморіал коштував росіянам 22 мільйони рублів (близько 250 тисяч доларів).

Як зараз виглядає могила Олександра Захарченка

"При цьому сам "пантеон", винесений за територію офіційного цвинтаря. За християнськими поняттями це означає, що саме так ховають самогубців, вбивць або людей, відлучених від церкви", — зазначив блогер "Злобний Укр".

Олександра Захарченка поховано поза територією кладовища

"Телеграф" писав раніше, де поховали українську актрису Ольгу Когут, яка підтримувала "ДНР". Їй було 53 роки.