Именно так хоронят убийц: как выглядит и где находится могила главаря "ДНР" Захарченко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Похоронили Захарченко подальше от всех, за чертою кладбища
Пособник оккупации Донбасса и военный преступник Александр Захарченко был убит в 2018 году и похоронен на одном кладбище со своими пособниками, в частности боевиком "ДНР" под позывным "Моторола". Но похоронили главу псевдореспублики на отшибе, где возвели ему огромный мемориал.
"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Александра Захарченко и что известно о его ликвидации. Мы узнали некоторые детали.
Александр Захарченко — что о нем известно
Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке, где окончил школу и получил образование в техникуме. Работал на шахте горным электромехаником, а затем занялся предпринимательством в области угольной промышленности.
Весной 2014 года Захарченко стал пособником оккупации Донбасса и возглавил группу из 7 вооруженных человек, захвативших здание местной администрации. Вскоре его назначили военным комендантом Донецка, затем перевели на должность заместителя министра внутренних дел "ДНР".
Захарченко участвовал в боях за Дебальцево и Кожевню, где получил ранение в руку. В августе 2014 года его утвердили на пост председателя Совета министров "ДНР", а в ноябре стал главой "ДНР" за результатами псевдоголосования.
Как умер Александр Захарченко и где похоронен
На жизнь военного преступника Александра Захарченко покушались несколько раз, но ликвидировать его удалось 31 августа 2018 года. Это произошло в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате взрыва в заведении Захарченко получил черепно-мозговую травму и скончался.
Сообщается, что взрыв в кафе произвели с использованием безоблачного взрывного устройства, которое заложили над входом в здание. Вместе с главарем "ДНР" погиб и его телохранитель. Боевики в смерти лидера обвинили Украину, но наши власти опровергли обвинения в причастности к ликвидации Захарченко.
Похоронили главу "ДНР" на кладбище "Донецкое море", где нашли свое последнее пристанище его пособники "Гива" и "Моторолла". Но похоронили Захарченко на отшибе, на краю кладбища.
Блогер Денис Казанский у себя на странице в Twitter написал, что обычно в таких местах хоронят бездомных. А один из пользователей отметил, что раньше на месте захоронения главы "ДНР" была свалка.
"Раньше там пустырь был и свалка. Потом стали "новороссов" хоронить. В Донецке престижным для всякого руководства было Мушкетовское кладбище. А эти под свой "пантеон" выбрали "Донецкое море", еще и за чертой основного кладбища", — написали в комментариях.
Позже участок с его могилой облагородили, установив там огромный мемориал, скульптуру Захарченко во весь рост, а также большую беседку и гранитную плиту с цитатой. В итоге такой мемориал обошелся россиянам в 22 миллиона рублей (около 250 тысяч долларов).
"При этом сам "пантеон", вынесен за территорию официального кладбища. По христианским понятиям это значит, что именно так хоронят самоубийц, убийц или отлученных от церкви", — отметил блогер "Злобный Укр".
"Телеграф" писал ранее, где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут, которая поддерживала "ДНР". Ей было 53 года.