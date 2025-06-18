Именно так хоронят убийц: как выглядит и где находится могила главаря "ДНР" Захарченко

Похоронили Захарченко подальше от всех, за чертою кладбища

Пособник оккупации Донбасса и военный преступник Александр Захарченко был убит в 2018 году и похоронен на одном кладбище со своими пособниками, в частности боевиком "ДНР" под позывным "Моторола". Но похоронили главу псевдореспублики на отшибе, где возвели ему огромный мемориал.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Александра Захарченко и что известно о его ликвидации. Мы узнали некоторые детали.

Александр Захарченко — что о нем известно

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке, где окончил школу и получил образование в техникуме. Работал на шахте горным электромехаником, а затем занялся предпринимательством в области угольной промышленности.

Александр Захарченко был главой "ДНР"

Весной 2014 года Захарченко стал пособником оккупации Донбасса и возглавил группу из 7 вооруженных человек, захвативших здание местной администрации. Вскоре его назначили военным комендантом Донецка, затем перевели на должность заместителя министра внутренних дел "ДНР".

Захарченко участвовал в боях за Дебальцево и Кожевню, где получил ранение в руку. В августе 2014 года его утвердили на пост председателя Совета министров "ДНР", а в ноябре стал главой "ДНР" за результатами псевдоголосования.

Как умер Александр Захарченко и где похоронен

На жизнь военного преступника Александра Захарченко покушались несколько раз, но ликвидировать его удалось 31 августа 2018 года. Это произошло в кафе "Сепар" в центре Донецка. В результате взрыва в заведении Захарченко получил черепно-мозговую травму и скончался.

Александра Захарченко ликвидировали в 2018 году

Сообщается, что взрыв в кафе произвели с использованием безоблачного взрывного устройства, которое заложили над входом в здание. Вместе с главарем "ДНР" погиб и его телохранитель. Боевики в смерти лидера обвинили Украину, но наши власти опровергли обвинения в причастности к ликвидации Захарченко.

Кафе "Сепар", где возрвали Захарченко

Похоронили главу "ДНР" на кладбище "Донецкое море", где нашли свое последнее пристанище его пособники "Гива" и "Моторолла". Но похоронили Захарченко на отшибе, на краю кладбища.

Блогер Денис Казанский у себя на странице в Twitter написал, что обычно в таких местах хоронят бездомных. А один из пользователей отметил, что раньше на месте захоронения главы "ДНР" была свалка.

"Раньше там пустырь был и свалка. Потом стали "новороссов" хоронить. В Донецке престижным для всякого руководства было Мушкетовское кладбище. А эти под свой "пантеон" выбрали "Донецкое море", еще и за чертой основного кладбища", — написали в комментариях.

Александра Захарченко похоронили на месте бывшей свалки

Позже участок с его могилой облагородили, установив там огромный мемориал, скульптуру Захарченко во весь рост, а также большую беседку и гранитную плиту с цитатой. В итоге такой мемориал обошелся россиянам в 22 миллиона рублей (около 250 тысяч долларов).

Как сейчас выглядит могила Александра Захарченко

"При этом сам "пантеон", вынесен за территорию официального кладбища. По христианским понятиям это значит, что именно так хоронят самоубийц, убийц или отлученных от церкви", — отметил блогер "Злобный Укр".

Александр Захарченко похоронен вне территории кладбища

"Телеграф" писал ранее, где похоронили украинскую актрису Ольгу Когут, которая поддерживала "ДНР". Ей было 53 года.