Після атаки дронів у Росії палає нафтобаза, що працює на війну. Пожежу видно з космосу

Це вже не перший удар по цьому підприємству

Вибухи у Ростовській області Росії пролунали в ніч на понеділок, 23 червня. Її атакували безпілотники, сталася пожежа на комбінаті "Атлас" Росрезерву біля Кам'янськ-Шахтинського.

Пожежу видно з космосу

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Пожежу на комбінаті видно з супутників. Зазначається, що займання виникло на виробничій базі №7, Федеральне державне казенне підприємство (ФДКУ), Південне територіальне управління (ЮТУ) Росрезерву. Там використовують підземне зберігання нафтопродуктів.

Супутниковий знімок пожежі

Комбінат Росрезерву "Атлас" супутникове фото

Губернатор заявив про пожежу на підприємстві внаслідок атаки дронами

В.о губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку безпілотників на регіон та повідомив, що через неї сталося займання на одному з промислових підприємств Кам’янського району. Вночі він заявляв, що "триває відбиття повітряної атаки" в Міллеровському, Кам’янському, Тарасівському, Боковському та Мілютинському районах.

Що відомо про комбінат Росрезерву "Атлас"

Комбінат Росрезерву "Атлас" спеціалізується на зберіганні нафтопродуктів та їх постачанні для російської армії. Нафтобаза забезпечує російські війська на тимчасово окупованій території України.

"Атлас" розташований біля Кам'янськ-Шахтинського

Росрезерв — це російське федеральне агентство з управління державним матеріальним резервом, яке займається стратегічними запасами Росії. Зокрема й нафтопродуктами, що використовуються для забезпечення російської армії для війни проти України.

Комбінат "Атлас"

Як повідомляв "Телеграф", комбінат вже був під ударами безпілотників. У 2024 році він двічі зазнав атак — 28 серпня після атаки дронів там спалахнула пожежа. Друга атака сталася у листопаді.