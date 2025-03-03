Після вибуху в Росії спалахнула нафтобаза: над містом видніється моторошна заграва (відео)

На місці працюють усі екстрені служби

У понеділок, 3 березня, у Ростовській області РФ спалахнула пожежа на черговій нафтобазі. Очевидці повідомляють про сильні вибухи, що передували події.

Про це пишуть місцеві Телеграм-канали. Нафтобазу охопило сильне полум’я після атаки безпілотників. Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар уже підтвердили цю інформацію.

Відомо, що у селищі Чортково Ростовської області потужно горить нафтобаза. За словами місцевих жителів, пожежа почалася після атаки безпілотників. Перед початком займання люди нібито почули кілька вибухів, а потім побачили спалах у небі.

За даними ЗМІ, персонал нафтобази було евакуйовано, а постраждалих, за попередніми даними, немає. На місці працюють усі екстрені служби.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсар підтвердили цю інформацію. За його словами, об'єкт зазнав "масованої атаки БПЛА".

Падіння уламків безпілотників також призвело до загоряння складу на території промислового об'єкта в селі Сохранівка, розповів Слюсар.

Протягом 2023-24 років Україна близько сотні разів була об’єктами ворожої паливної інфраструктури. Новий рік також розпочався досить непогано: лише за січень 2025 року Україна провела 9 успішних атак на російські нафтові та нафтопереробні підприємства, кажуть дані Стратегічного командування ЗСУ, оприлюднені на його офіційних ресурсах.

Зокрема, у січні 2025 року були вражені такі об’єкти, як нафтобаза Комбінату "Кристал" Росрезерву в Енгельсі Саратовської області (близько 700 км від українського кордону), НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" в місті Кстово, підірваний один з найбільших.