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После атаки дронов в России пылает нефтебаза, что работает на войну. Пожар видно из космоса

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Комбинат "Атлас" не впервые подвергается ударам Новость обновлена 23 июня 2025, 09:10
Комбинат "Атлас" не впервые подвергается ударам. Фото Коллаж "Телеграф"

Там уже были пожары

Взрывы в Ростовской области прозвучали в ночь на понедельник, 23 июня. Ее атаковали беспилотники, произошел пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского.

Пожар виден из космоса

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Пожар на комбинате виден со спутников. Отмечается, что возгорание возникло на производственной базе №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Там используются подземное хранение нефтепродуктов.

Пожар на комбинате Атлас в Ростовской области со спутника
Спутниковый снимок пожара
Комбинат Росрезерва Атлас, фото со спутника
Комбинат Росрезерва "Атлас" спутниковое фото

Губернатор заявил о пожаре на предприятии в результате атаки дронами

И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку беспилотников на регион и сообщил, что из-за нее произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Каменского района. Ночью он писал, что "продолжается отражение воздушной" атаки в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Что известно о комбинате Росрезерва "Атлас"

Комбинат Росрезерва "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов и их поставках росийскойй армии. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

Комбинат Атлас Ростовская область на карте
"Атлас" расположен возле Каменско-Шахтинского

Росрезерв – это российское федеральное агентство по управлению государственным материальным резервом, занимающееся стратегическими запасами России. В частности, и нефтепродуктами, которые используются для обеспечения российской армии для войны против Украины.

Комбинат Росрезерва Атлас
Комбинат "Атлас"

Как сообщал "Телеграф", комбинат "Атлас" уже был под ударами беспилотников. В 2024 году он дважды подвергся атакам — 28 августа после атаки дронов там вспыхнул пожар. Вторая атака произошла в ноябре.

Теги:
#Пожар #Россия #Атака #Беспилотники #Нефтебаза