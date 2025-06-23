После атаки дронов в России пылает нефтебаза, что работает на войну. Пожар видно из космоса
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Там уже были пожары
Взрывы в Ростовской области прозвучали в ночь на понедельник, 23 июня. Ее атаковали беспилотники, произошел пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского.
Пожар виден из космоса
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Пожар на комбинате виден со спутников. Отмечается, что возгорание возникло на производственной базе №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Там используются подземное хранение нефтепродуктов.
Губернатор заявил о пожаре на предприятии в результате атаки дронами
И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку беспилотников на регион и сообщил, что из-за нее произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Каменского района. Ночью он писал, что "продолжается отражение воздушной" атаки в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.
Что известно о комбинате Росрезерва "Атлас"
Комбинат Росрезерва "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов и их поставках росийскойй армии. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.
Росрезерв – это российское федеральное агентство по управлению государственным материальным резервом, занимающееся стратегическими запасами России. В частности, и нефтепродуктами, которые используются для обеспечения российской армии для войны против Украины.
Как сообщал "Телеграф", комбинат "Атлас" уже был под ударами беспилотников. В 2024 году он дважды подвергся атакам — 28 августа после атаки дронов там вспыхнул пожар. Вторая атака произошла в ноябре.