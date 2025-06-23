После атаки дронов в России пылает нефтебаза, что работает на войну. Пожар видно из космоса

Там уже были пожары

Взрывы в Ростовской области прозвучали в ночь на понедельник, 23 июня. Ее атаковали беспилотники, произошел пожар на комбинате "Атлас" Росрезерва возле Каменск-Шахтинского.

Пожар виден из космоса

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". Пожар на комбинате виден со спутников. Отмечается, что возгорание возникло на производственной базе №7, Федеральное государственное казенное предприятие (ФГКУ), Южное территориальное управление (ЮТУ) Росрезерва. Там используются подземное хранение нефтепродуктов.

Спутниковый снимок пожара

Комбинат Росрезерва "Атлас" спутниковое фото

Губернатор заявил о пожаре на предприятии в результате атаки дронами

И.о губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил атаку беспилотников на регион и сообщил, что из-за нее произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Каменского района. Ночью он писал, что "продолжается отражение воздушной" атаки в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

Что известно о комбинате Росрезерва "Атлас"

Комбинат Росрезерва "Атлас" специализируется на хранении нефтепродуктов и их поставках росийскойй армии. Нефтебаза обеспечивает российские войска на временно оккупированной территории Украины.

"Атлас" расположен возле Каменско-Шахтинского

Росрезерв – это российское федеральное агентство по управлению государственным материальным резервом, занимающееся стратегическими запасами России. В частности, и нефтепродуктами, которые используются для обеспечения российской армии для войны против Украины.

Комбинат "Атлас"

Как сообщал "Телеграф", комбинат "Атлас" уже был под ударами беспилотников. В 2024 году он дважды подвергся атакам — 28 августа после атаки дронов там вспыхнул пожар. Вторая атака произошла в ноябре.