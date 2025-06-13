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Стратегічна нафтобаза в Енгельсі загорілася знову: все місто в диму (фото та відео)

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Енгельс Новина оновлена 13 червня 2025, 07:49
Енгельс. Фото Колаж "Телеграфу"

Кажуть, що розплавився ще один резервуар

У російському місті Енгельс знову загорілась нафтобаза "Кристал". Вогонь охопив ще один паливний резервуар на стратегічному об'єкті.

Місцеві жителі скаржаться у соцмережах на сильне задимлення території. На відеозаписах видно високий стовп диму, який помітно за багато кілометрів від місця події. На деяких роликах видно, що на місці не просто задимлення, а й масштабна пожежа — полум'я дійсно охопило резервуар з паливом.

Нафтобаза розташована поблизу російської авіабази стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Українські безпілотники "завітали" сюди вночі 6 червня і спричинили масштабні руйнування.

Через інтенсивність горіння паливних матеріалів пожежа тривала три доби. Рятувальники ніяк не могли локалізувати вогонь на промисловому об'єкті.

В Енгельсі знову горить нафтобаза

На "Комбінаті Кристал" зберігаються різні види нафтопродуктів — бензин, дизельне та авіаційне паливо. Ці запаси забезпечують роботу аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2" і не тільки.

Енгельс пожежа 13 червня
Пожежа на нафтобазі в Енгельсі

Це уже третє успішне ураження об'єкта українськими дронами цієї бази від початку 2025 року. Попередні атаки також завдавали значних збитків російській військовій інфраструктурі.

Енгельс де розташований, карта
Де розташований Енгельс в РФ

Нагадаємо, російські військові аеродроми опинилися під атакою ще й в квітні. Під атакою перебували тимчасово окупований Крим та 12 російських регіонів, а серед атакованих локацій переважно військові об'єкти – зокрема, три російські аеродроми.

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#Росія #Атака #Енгельс