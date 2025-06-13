Стратегічна нафтобаза в Енгельсі загорілася знову: все місто в диму (фото та відео)

Кажуть, що розплавився ще один резервуар

У російському місті Енгельс знову загорілась нафтобаза "Кристал". Вогонь охопив ще один паливний резервуар на стратегічному об'єкті.

Місцеві жителі скаржаться у соцмережах на сильне задимлення території. На відеозаписах видно високий стовп диму, який помітно за багато кілометрів від місця події. На деяких роликах видно, що на місці не просто задимлення, а й масштабна пожежа — полум'я дійсно охопило резервуар з паливом.

Нафтобаза розташована поблизу російської авіабази стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2". Українські безпілотники "завітали" сюди вночі 6 червня і спричинили масштабні руйнування.

Через інтенсивність горіння паливних матеріалів пожежа тривала три доби. Рятувальники ніяк не могли локалізувати вогонь на промисловому об'єкті.

В Енгельсі знову горить нафтобаза

На "Комбінаті Кристал" зберігаються різні види нафтопродуктів — бензин, дизельне та авіаційне паливо. Ці запаси забезпечують роботу аеродрому стратегічних бомбардувальників "Енгельс-2" і не тільки.

Пожежа на нафтобазі в Енгельсі

Це уже третє успішне ураження об'єкта українськими дронами цієї бази від початку 2025 року. Попередні атаки також завдавали значних збитків російській військовій інфраструктурі.

Де розташований Енгельс в РФ

Нагадаємо, російські військові аеродроми опинилися під атакою ще й в квітні. Під атакою перебували тимчасово окупований Крим та 12 російських регіонів, а серед атакованих локацій переважно військові об'єкти – зокрема, три російські аеродроми.