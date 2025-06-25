Цинізм і подвійні стандарти. Політолог пояснив політику Кремля у війні Ізраїлю та Ірану

Росіяни не мають морального права казати про порушення права міжнародного

В новому ірано-ізраїльському конфлікті Росія повелася цинічно, провадячи політику подвійних стандартів. Вона запевняла Іран, що США не завдадуть ракетно-бомбового удару, водночас намагаючись виступити у ролі миротворця.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він показав двоїсту політику Кремля.

Він нагадав звинувачення РФ на адресу США та Ізраїлю за удари по Ірану, у той час як сама Росія чинила воєнні злочини в Україні в набагато більших масштабах.

— Коли вони [росіяни] кажуть про порушення міжнародного права, що, Росія його не порушила, коли починала війну проти України? [Коли кажуть про] удари по території суверенної держави, а ви що, не били по території суверенної держави? Це цинізм і подвійні, навіть потрійні стандарти з боку Кремля, — для риторики, для пропаганди і для демонстрації, що Росія на боці свого стратегічного партнера, — каже політичний експерт.

На його думку, Росія на словах засуджує удари Ізраїлю і США по Ірану, і водночас Путін пропонує послуги посередника Трампу і вони намагаються мінімізувати ризики конфлікту протистояння із Сполученими Штатами.

— Тому думаю, що пріоритет Кремля номер один — це Трамп, а не Іран. Публічно, офіційно буде висловлюватися підтримка Ірану, але на словах. Жодного постачання зброї, тим більше. Не буде Росія воювати за Іран, це очевидно. Водночас у Кремлі не очікували, що США ударять по Ірану.

Деякі джерела навіть кажуть, що нібито в Москві запевняли Іран, що Штати не наважаться, що Трамп лише на словах погрожує, що він — про мир і не буде робити військові атаки проти Ірану. Але це стало неприємним сюрпризом для Кремля, і тому побоювання, що США при Трампі можуть діяти більш рішуче, — є. Як це вплине на Кремль — питання поки відкрите. Думаю, що росіяни будуть реагувати по ситуації, і якщо Трампу вдасться дотиснути Іран і Ізраїль до реального завершення війни — це може бути його політичною перемогою, — підсумував Володимир Фесенко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи може Трамп завершити війну Росії проти України за іранським сценарієм.