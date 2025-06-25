Цинизм и двойные стандарты. Политолог объяснил политику Кремля в войне Израиля и Ирана

Россияне не имеют морального права говорить о нарушении права международного

В новом ирано-израильском конфликте Россия повелась цинично, проводя политику двойных стандартов. Она уверяла Иран, что США не нанесут ракетно-бомбовый удар, в то же время пытаясь выступить в роли миротворца.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он показал двойственную политику Кремля.

Он напомнил обвинения РФ в адрес США и Израиля за удары по Ирану, в то время как Россия совершала военные преступления в Украине в гораздо больших масштабах.

— Когда они [россияне] говорят о нарушении международного права, Россия его не нарушила, когда начинала войну против Украины? [Когда говорят об] ударах по территории суверенного государства, а вы что, не били по территории суверенного государства? Это цинизм и двойные, даже тройные стандарты со стороны Кремля — для риторики, пропаганды и демонстрации, что Россия на стороне своего стратегического партнера, — говорит политический эксперт.

По его мнению, Россия на словах осуждает удары Израиля и США по Ирану, и в то же время Путин предлагает услуги посредника Трампа, и они пытаются минимизировать риски конфликта противостояния с Соединенными Штатами.

— Поэтому думаю, что приоритет Кремля номер один — это Трамп, а не Иран. Публично, официально будет выражаться поддержка Ирану, но на словах. Никаких поставок оружия, — тем более. Россия не будет воевать за Иран, это очевидно. В то же время в Кремле не ожидали, что США ударят по Ирану.

Некоторые источники даже говорят, что якобы в Москве уверяли Иран, что Штаты не решатся, что Трамп лишь на словах угрожает, что он — про мир и не будет делать военные атаки против Ирана. Но это стало неприятным сюрпризом для Кремля, и потому опасения, что США при Трампе могут действовать более решительно, — есть. Как это повлияет на Кремль — вопрос пока открытый. Думаю, что россияне будут реагировать по ситуации, и если Трампу удастся дожать Иран и Израиль до реального завершения войны — это может быть его политической победой, — подытожил Владимир Фесенко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", может ли Трамп завершить войну России против Украины по иранскому сценарию.