Трамп тролить Іран і "завершує" війну: що це взагалі було і чого далі чекати світу та Україні

Чого чекати від ірано-ізраїльського конфлікту далі

Війна Ізраїлю та Ірану, яка ще на початку тижня стрімко розвивалася шляхом ескалації і затягнула навіть США, з розбігу залетіла в несподіваний поворот. У ніч на 24 червня світ міг спостерігати, на перший погляд, досить дивну картину: Іран на весь світ заявляє про страшну відплату американцям, "потужно" б’є їх базами, а президент США з часткою іронії буквально дякує іранцям за це і оголошує "мир".

"Телеграф" розбирався в тому, що це було взагалі і чого можна очікувати в майбутньому.

Чому "дивні" удари — це не несподіваний поворот

Для багатьох стало несподіванкою, що розрекламовані удари відплати Ірану виявилися по суті "пшиком", над якими навіть відкрито знущалися США. Однак насправді, якщо придивитися до Близького Сходу ближче, то в них простежується почерк Ірану. Грізна автократія вже давно намагається балансувати між "Тель-Авів за три дні", "США в труху" та мирним співіснуванням. Адже одна справа щось потужно декларувати у себе в країні та рекламувати на весь світ, а інша справа реально воювати із Заходом та його союзниками.

Якщо зазирнути у минуле, то так Іран уживався зі своїми сусідами всі останні роки. Правлячий режим аятол розривався між демонстрацією сили та стриманістю, щоб зберегти обличчя та уникнути повномасштабної війни. Його відповіді, як правило, мають символічний характер:

Зараз яяяк дам…

Іран нерідко заздалегідь повідомляє про свої удари. Це робиться для того, щоб мінімізувати збитки та дати противнику можливість підготуватися. Це дозволяє Ірану показати рішучість, не провокуючи ескалацію.

Так було, наприклад:

У 2020 році, коли США завдали ракетного удару в Багдаді, вбивши командувача силами "Кудс" КВІР Касема Сулеймані. Він був одною із найвпливовіших постатей Ірану та всього Близького Сходу останніх років.

Касем Сулеймані

Знищений ракетним ударом автомобіль Сулеймані

Вже наступного дня Тегеран пообіцяв помститися за вбивство Сулеймані. 8 січня Іран завдав ракетного удару по базах США в Іраку. США повідомили про мінімальну шкоду та відсутність жертв. Іран наперед повідомив Ірак, що дозволило США мінімізувати втрати. США відмовилися від завдання удару у відповідь по Ірану, але посилили санкції.

Наслідки удару Ірану на базі США

У результаті США позбулися такого ворога, як генерал Касем Сулеймані, іранці зберегли обличчя, завдавши показовий удар у відповідь.

У 2024 році, коли Іран завдав ударів по місту Ербіль, що на півночі Іраку, а також у Сирії. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) стверджував, що цілями стали "антиїранські терористичні групи". Вибухи пролунали, зокрема, біля американського консульства. Хоча, за заявою Сполучених Штатів, вони не зашкодили жодному американському військовому об’єкту. Хоча оглядач видання Bild Юліан Рьопке, посилаючись на свої джерела, до цього заявляв, що удар нібито припав по базах США.

Атака пройшла у той момент, коли іранські проксі хусити в Ємені атакували комерційні судна в Червоному морі. За кілька днів до цього відбувся спільний удар США та Великобританії по базах хуситів.

У квітні 2024 року Іран розпочав свою операцію "Правдива обіцянка" під час війни між терористами ХАМАС та Ізраїлем. У відповідь на ізраїльський авіаудар по іранському консульству в Дамаску, в результаті якого було вбито генерала Мохаммада Реза Захеді, який стояв за організацією нападу 7 жовтня. Іран завдав масованого ракетно-дронового удару по Ізраїлю, який став першою прямою атакою Ірану на Ізраїль з 1979 року. Переважна більшість снарядів була перехоплена ізраїльськими засобами ПРО, а також ВПС США, Великобританії та Йорданії.

Незважаючи на масштаб атаки, завдана нею шкода виявилася незначною, що дало підстави говорити про те, що атака носила символічний, а не реальний військовий характер: незважаючи на значну віддаленість від Ізраїлю, Іран віддав перевагу завдати удару зі своєї території, а не скористатися допомогою одного зі своїх проксі-союзників (наприклад, Хезболли), що дав час Ізраїлю для відбиття атаки.

Я не я

Іран активно використовує союзників, таких як "Хезболла", хусити або ополчення шиїтів в Іраку, для атак на інтереси США та їх союзників. Це створює ефект "потужної відповіді", але дозволяє Ірану дистанціюватися від прямої відповідальності.

Все це іранські лідери завжди супроводжували гучними заявами про готовність до війни, що зміцнює їхній імідж усередині країни та в регіоні. Однак на практиці Іран уникав кроків, які могли б призвести до прямої конфронтації з переважаючими силами США.

Виходячи з цього можна дійти висновку, що іранський режим розуміє асиметрію військової могутності зі США та її союзників і прагнув виживання режиму, уникаючи прямий війни.

Що відбувається сьогодні

Основним тригером ескалації у 2025 році стала іранська ядерна програма. США та Ізраїль вважають її загрозою, тоді як Іран наполягає на мирному характері розробок. Після початку операції Ізраїлю 13 червня проти ядерних об’єктів Ірану обидві країни обмінювалися масованими ударами. Іран, здається, намагався продемонструвати всю свою міць, хоч на тлі атак Ізраїлю іранські удари виглядали менш ефективно.

Іран запустив ракети Ізраїлем. Фото: Getty Images

До того ж Іран перед своїми атаками голосно заявляв про майбутні удари і вивішував прапори помсти. Як і раніше, дії Ірану мали значною мірою символічний характер.

При цьому важливо відзначити, що нинішній виток ескалації був дуже серйозним і втягнув у прямий конфлікт навіть США, які завдали точкових авіаударів по трьом ядерними об’єктами Ірану — Фордо, Натанз, Ісфахан. Найгарячішою точкою став широко розрекламований удар помсти Ірану по базах США, який насправді виявився суто символічним.

Іран заздалегідь дав знати американцям про атаку, що відзначив американський президент і навіть потролив іранців, назвавши атаку слабкою.

"Іран офіційно відповів на наше знищення їхніх ядерних об'єктів дуже слабкою відповіддю, чого ми й очікували, і дуже ефективно протидіяли. Було випущено 14 ракет — 13 було збито, а 1 була "випущена на волю", оскільки вона рухалася в безпечному напрямку. Я радий повідомити, що ЖОДЕН американець не постраждав, і майже не було завдано жодної шкоди. Найголовніше, що вони витягли все це зі своєї "системи", і, сподіваюся, подальшої НЕНАВИСТІ не буде", – написав він.

Трамп додав, що буде закликати Ізраїль до відновлення миру в регіоні. Того ж США очікують від Ірану, оскільки "пару випущено".

"Я хочу подякувати Ірану за те, що він завчасно повідомив нас, що дозволило уникнути втрат і поранень. Можливо, Іран тепер може перейти до миру та гармонії в регіоні, і я з ентузіазмом закликатиму Ізраїль зробити те саме", – написав президент, а трохи пізніше виклав ще один пост, написавши "Вітаю, світ! Настав час для миру!".".

У Тегерані тим часом святкують "перемогу" на вулицях. Іранська державна пропаганда вже поспішила заявити, що ракетні пуски "досягли цілей" і що удар помсти за атаку США було офіційно реалізовано.

Ще через короткий проміжок часу президент США і зовсім анонсував припинення вогню та мир між Іраном та Ізраїлем. Мовляв, припинення вогню розпочнеться за шість годин після того, як Іран та Ізраїль завершать свої "останні місії", а після 12-годинного припинення вогню війна вважатиметься закінченою.

Трамп навіть встиг привітати сторони конфлікту з миром:

"Вітаю всіх! Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і тотальне припинення вогню. Офіційно Іран почне припинення вогню, через 12 годин Ізраїль почне припинення вогню, а на 24-ту годину весь світ вітатиме офіційне припинення 12-денної війни", – написав Трамп.

Хоча, мабуть, поквапився

Ізраїль офіційно підтвердив згоду на двостороннє припинення вогню і заявив, що країна досягла всіх поставлених завдань під час операції "Висхідний лев".

Однак о 10:30 за київським часом Ізраїль повідомив, що Іран порушив перемир’я. ЦАХАЛ зафіксував ракети, що летять в бік Ізраїлю. В країні оголошено повітряну тривогу.

В Ізраїлі також сказали, що у зв’язку з повним порушенням режиму припинення вогню армія завдасть потужних ударів у відповідь по Ірану.

"Я доручив Армії оборони Ізраїлю в координації з прем’єр-міністром продовжити інтенсивні удари по Тегерану", — сказав міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац.

У той же час в Ірані, за даними ЗМІ, спростовують запуск ракети у бік Ізраїлю після оголошення перемир’я. Більше того, місцеві медіа кажуть, що Верховна рада національної безпеки Ірану нібито оголосила рішення схвалити режим припинення вогню з Ізраїлем. Також зазначається, що іранські збройні сили дали "принизливу та зразкову відповідь на жорстокість ворога".

Також в Ірані заявили, що "перемогли" Ізраїль у війні.

"Наша перемога змусила ворога розкаятися і зупинитися", — йдеться у заяві Ради безпеки країни.

Про те Трамп, за даними Reuters, у свою чергу, все ж таки підтвердив, що удари були. При цьому, нібито з обидвих сторін. Він висловив невдоволення обома сторонами, але особливо Ізраїлем.

Президент США також висловив думку, що ядерний потенціал Ірану вичерпано і він "ніколи не відновить свою ядерну програму".

Що це було і на що чекати далі?

Поспішно оголошений Трампом "мир" приголомшив усіх, хто спостерігає за ситуацією на Близькому Сході. У зв’язку з цим "Телеграф" вирішив звернутися до думки експертів, щоб дізнатися, що вони думають із цього приводу.

Що то було?

На думку політтехнолога Олексія Голобуцького, яке він висловив у коментарі "Телеграфу", ситуація виглядає так, ніби Ізраїль міг навмисно довести ситуацію до того, що Трамп змушений був приєднатися.

"Щоб сильно все успішно було. Але недостатньо для того, щоб завершити все. Звичайно, зараз все це заперечуватиметься. Мовляв, вони все зруйнували, все розбомбили і так далі. Але, звичайно, це пропаганда, це не всюди правда. І іранці не такі дурні, щоб тримати все в одному місці", — каже він.

А Трамп, припускає експерт, за удар американською зброєю міг поставити умову Ізраїлю.

"Мовляв, ми вдаримо, ми знищимо, ви самі цього не можете зробити. А ви оголосите, що ви перемогли, а за це ви маєте погодитися, що війна закінчується", — припустив експерт.

Чого чекати далі?

"Ну, зрозуміло, що на Іран чекають серйозні питання, внутрішні. Як режим може відповісти, це взагалі не залежить ні від Ізраїлю, ні від Америки… Але якщо режим встоїть, а це питання, думаю, кількох місяців, то зробить висновок, що єдина гарантія того, щоб тебе не бомбили — це ядерна зброя. Також це може закінчитись тим, що режим може піти на якусь перебудову.

Ізраїль оголосить перемогу. Усі "розбомбили", всіх "перемогли". Але для Нетаньягу також ситуація складається не найкращим чином. До нього в ізраїльського демократичного суспільства також багато питань. І ці питання, враховуючи демократію, перед ним постануть швидше. Бо багато жертв, багато руйнувань за ці 12 днів. Одна справа ці каналізаційні труби, які літають із цього Сектору Гази збивати, а інша справа – сучасну балістичну ракету збивати. Країна маленька. Там куди не плюнь, то будуть руйнування. Це взагалі може призвести до того, що Нетаньягу врешті-решт і у в’язницю може потрапити. Він має кілька кримінальних справ

Ну, а Трамп намагається зараз піднести все у шикарному вигляді. Мовляв, бачите 12 днів, 12 днів на війну, яку він закінчив, нібито. Та й усі залишилися приблизно при своєму", — вважає Голобуцький.

Підсумки

Народний депутат України Богдан Яременко пише, що вірить у "перемир’я".

"Ну, а чого ж не вірити? Особливо з врахуванням того факту, що міжнародне право померло, а учасники конфлікту десятки разів демонстрували схильність діяти відповідно до ситуації, а не якихось там договорів?

Загалом здатність країн регіону воювати до обідньої молитви і з перервами на "поки гроші закінчились" не може не дивувати", — пише він.

Іран: на думку, Яременко, ця держава програла цю війну "в чисту". Але режим вистояв і "залиже рани".

США: вважає Яременко,після маси ризикованих і не надто успішних кампаній в регіоні не хочуть заморочуватись. Тим більше, що все це впливає на ціни на нафту.

"Прощальне бомбардування входів до підземного ядерного обʼєкту в Фордо Ізраїлем свідчить, що повної переконаності (доказів) у тому, що "найкращі бомби в світі" виконали свою роботу не існує", — зазначив він.

Ізраїль: немає ресурсів продовжувати все це одноосібно і не бачить кращої стратегії виходу, вважає нардеп.

"Свої рани Ізраїль залікує значно швидше і без втрати здатності ефективно оборонятися", — сказав він.

Росія: "Росія знову програла. І тому, що впродовж кількох місяців не змогла зробити нічого для захисту двох основних союзників в регіоні, і тому що вперше довелось виправдовуватись перед Трампом за пʼяну маячню Дімона.", — зазначив нардеп.

Журналіст Вадим Денисенко пише, що у всій цій історії склалася майже ідеальна патова ситуація.

"В усій цій історії склалася майже ідеальна патова ситуація: Ізраїль хоче змінити режим в Ірані, але не може; США теоретично можуть зняти режим аятол, але не хочуть. Іран не хоче і не може воювати, але хоче зберегти режим; Китай просто очікує, але категорично проти великої війни; Росія одночасно хоче війни, яку не готова забезпечувати зброєю і при цьому головна ціль Путіна — не посваритися з Трампом", — резюмуэ Денисенко.

Що це означає для України

"Щодо нашої війни, то на сьогодні ми, на перший погляд, повернулися в ситуацію "мінус два тижні". Але тут є два важливих нових фактори: розкол Європи в питаннях Ізоаіль-Іран (менш важливий) і нові рейтинги Трампа, які напевне все ж підуть вгору після перемирʼя. Це той фактор, який буде гальмувати можливості тиску на Трампа з приводу введення санкцій проти Росії.

Швидке закінчення війни різко зменшує загрозу того, що США не будуть продавати нам зброю.

Відмова Трампа приїхати на саміт НАТО — це багато в чому той самий "трюк", що і з терміновим відʼїздом з G-7. Трамп не хоче зараз говорити про Україну та Росію і підвішує Європу в головному питанні — питанні безпеки.

Я говорив і продовжую вважати: для нас зараз найважливішими переговорами є переговори в трикутнику США — ЄС -Україна, де є три питання: мита (питання підвішене на кілька місяців), безпека (питання поки навіть не розглядається) та питання нашого миру (питання переноситься на після літнього наступу Путіна).

Трамп дуже хоче одночасно отримати преференції від "пропозицій Дмітрієва" та змусити ЄС погодитися на перенесення високотехнологічних виробництв в США. І це буде головною темою кулуарних дискусій літа і, можливо, реальних переговорів осені. Від результативності цих переговорів залежатиме питання мирних переговорів по Україні", — прогнозує Денисенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Небензя розістерився на Раді безпеки ООН через удари США по Ірану.