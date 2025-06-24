Навіть Кім Чен Ин здивований: у мережі жартують про те, як Трамп "помирив" Іран та Ізраїль
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Мережа не втомлюється робити меми через ситуацію у світі
Ситуація з інформаційним шумом навколо Близького Сходу дедалі більше нагадує криве дзеркало. У Тегерані налаштувалися святкувати "велику перемогу", а в США вже "всіх помирили" і це тоді, коли обмін ударами між Іраном та Ізраїлем триває.
В українському сегменті мережі тим часом уже майже спустошили стратегічний запас попкорну і, звичайно ж, клепають меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі, щоб підняти настрій співгромадянам у ці непрості часи.
Напевно, почати варто з короткого аналізу ситуації на місцях і дати слово спеціальному кореспондентові — діду Панасу.
Крім того, маємо екстрене включення з Білого дому.
Реакція Ізраїлю теж не стала на себе чекати.
Повідомлення також надходять і з Пхеньяну. Геній серед геніїв у військовій стратегії, блискучий товариш і нова зірка Кім Чен Ин (і це дійсно його офіційні титули) висловив стурбованість тим, що на тлі того, що відбувається у світі, він виглядає цілком адекватним і врівноваженим.
На тлі цього інсайдери повідомляють, що у світу є кілька годин перепочинку до того, як Трамп знову піде на ескалацію і натисне на кнопку Caps Lock.
Однак у ЗМІ з’являються повідомлення про те, що співробітники Центрального розвідуправління США вже перебувають у Білому домі, щоб провести брифінг про кількість набраних лайків під постами Трампа.
Ну а в західному сегменті мережі вже з’явилися конспірологічні теорії про те, що у того, що відбувається, є прихований зміст і в усьому звичайно винні вчителі географії з таємного світового уряду.
Як повідомлялося раніше, 24 червня Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню, проте перемир’я протрималося лише кілька годин, поки Тегеран запустив ще одну ракету по Ізраїлю.