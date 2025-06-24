Навіть Кім Чен Ин здивований: у мережі жартують про те, як Трамп "помирив" Іран та Ізраїль

Мережа не втомлюється робити меми через ситуацію у світі

Ситуація з інформаційним шумом навколо Близького Сходу дедалі більше нагадує криве дзеркало. У Тегерані налаштувалися святкувати "велику перемогу", а в США вже "всіх помирили" і це тоді, коли обмін ударами між Іраном та Ізраїлем триває.

В українському сегменті мережі тим часом уже майже спустошили стратегічний запас попкорну і, звичайно ж, клепають меми з цього приводу. "Телеграф" зібрав найкращі, щоб підняти настрій співгромадянам у ці непрості часи.

Напевно, почати варто з короткого аналізу ситуації на місцях і дати слово спеціальному кореспондентові — діду Панасу.

Коротко про ситуацію на Близькому Сході

Крім того, маємо екстрене включення з Білого дому.

"Вітаю світе, мирний час настав"

Реакція Ізраїлю теж не стала на себе чекати.

Щось пішло не так

Повідомлення також надходять і з Пхеньяну. Геній серед геніїв у військовій стратегії, блискучий товариш і нова зірка Кім Чен Ин (і це дійсно його офіційні титули) висловив стурбованість тим, що на тлі того, що відбувається у світі, він виглядає цілком адекватним і врівноваженим.

Кім Чен Ин уважно спостерігає

На тлі цього інсайдери повідомляють, що у світу є кілька годин перепочинку до того, як Трамп знову піде на ескалацію і натисне на кнопку Caps Lock.

На добраніч

Однак у ЗМІ з’являються повідомлення про те, що співробітники Центрального розвідуправління США вже перебувають у Білому домі, щоб провести брифінг про кількість набраних лайків під постами Трампа.

О ні, ми починаємо це знову

Ну а в західному сегменті мережі вже з’явилися конспірологічні теорії про те, що у того, що відбувається, є прихований зміст і в усьому звичайно винні вчителі географії з таємного світового уряду.

"Бог вигадав війну, щоб аамериканці змогли вивчити географію"

Як повідомлялося раніше, 24 червня Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню, проте перемир’я протрималося лише кілька годин, поки Тегеран запустив ще одну ракету по Ізраїлю.