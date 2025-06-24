Росії варто напружитися? Що атака США на Іран показала Трампу

За підсумками ударів по Ірану Трамп побачив, що ризиків немає

Президент США Дональд Трамп після атаки на Іран, очевидно, зробив для себе висновок, що здійснювати бомбардування того, кого потрібно, "не боляче, а навіть весело". Після того як Ізраїль зробив всю брудну роботу, США залишалося лише закінчити розпочате і заявити про свою перемогу.

Керівництво Ізраїлю це цілком влаштувало. Про це політолог Тарас Загородній розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"Американці, я думаю, прийняли для себе рішення, насамперед – Трамп, що бомбити того, кого потрібно, в принципі не боляче, навіть весело, є драйв у цьому. Там якісь протести є у Конгресі – у принципі закінчуються", – сказав він.

Загородній вважає, що за підсумками ситуації в Ірані Трамп побачив, що немає жодних ризиків. Ізраїль зробив всю брудну роботу, а США здобули перемогу – поставили, так би мовити, прапорець. Ізраїль немає нічого проти, на його частку перемог вистачає.

Також політолог сказав, що з Україною, яка має ресурсів не менше ніж Ізраїль, може працювати та сама схема. Населення та науковий потенціал у нашій країні більше. Крім того, є можливості здійснювати диверсійні операції за допомогою спецпідрозділів.

Раніше Загородній заявив, що удар по Ірану – це не просто регіональна акція, а сигнал по всій системі союзників Росії та Китаю. На його думку, США продемонстрували, що можуть знищувати стратегічні об’єкти противників, не зазнавши жодних втрат. Це ставить під сумнів здатність Москви та Пекіна захищати своїх партнерів.