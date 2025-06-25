Чи може Трамп завершити війну Росії проти України за іранським сценарієм: Фесенко назвав умову

Політолог каже, що США раніше хотіли втілити щось подібне, але потім змінили плани

Тактика, яку США прийняли щодо Ірану, може спрацювати і для завершення війни Росії проти України. Однак все залежить від того, чи Тегеран піде на вимоги Вашингтона.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Володимир Фесенко. Він нагадав, що ще кілька днів тому Ізраїль та США вимагали від Ірану повної відмови від ядерної програми, але тепер вони обмежилися простим перемир’ям.

"Переговори про припинення ядерної програми, я думаю, продовжаться, але головне спочатку припинення вогню. Ось цей метод якщо спрацює, то в принципі треба це ж зробити щодо України та Росії. І американці ще й хотіли це робити, але потім, на жаль, відмовилися", — сказав він.

Політолог зазначив, що позитивні наслідки для України можуть бути, якщо ситуація на Близькому Сході заспокоїться. Однак якщо війна затягнеться, то це ще довго відволікатиме увагу президента США Дональда Трампа. За його словами, наразі ще нічого не гарантовано.

"Можливо Трамп зрозуміє, що якщо діяти жорсткіше, коли тебе реально бояться, ти можеш досягати результату. Ти припинив одну війну, спробуй припинити війну між Росією та Україною. Посилюй тиск. Щоправда, є ризик, що тиск буде не тільки на Росію, а й на нас", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, політолог Тарас Загородній також переконаний, що Трамп побачив, що його удари по Ірану не викликали жодного опору та може діяти більш активно. І хоча Ізраїль проробив всю брудну роботу, він буде не проти, якщо США поставлять крапку у війні.