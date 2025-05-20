Загадкова "радіостанція Судного дня" знову заговорила після розмови Трампа з Путіним: що це може бути

УВБ-76 вийшла в ефір перед розмовою Трампа з Путіним, та після неї

Російська радіостанція стратегічного значення УВБ-76 "Жужжалка", яку називають "радіо Судного дня", припинила своє мовчання та знову "заговорила" після того, як президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін провели телефонну розмову. Цю станцію, яка почала роботу у 1970-х роках, пов'язують з радянською, а зараз російською армією, або якщо ще точніше – з ядерними силами РФ.

Зазначається, що УВБ-76 ввечері 19 травня перед розмовою Трампа та Путіна о 16:15 вперше за довгий час вийшла в ефір та передала повідомлення "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". О 19:47, після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла до ефіру, передавши повідомлення "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". Значення повідомлень, як завжди, незрозуміле.

Люди, які відстежують частоту, де станція виходить в ефір, вже виклали запис повідомлень, переданих УВБ-76. До речі, один з варіантів – станція періодично передає повідомлення, щоб не давати займати ту частоту, де вона перебуває.

Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого не відомо, хоча працювати вона почала у 1970-х роках. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить Збройним силам РФ, а її сигнал, за різними версіями, надходить із Московської, Ленінградської чи Псковської областей. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "жужжалка" є частиною системи радянських часів "Периметр" (інша назва — "Мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання кількості голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активна у січні та лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що ефір станції неодноразово ламали та запускали там музику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" раніше писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна мають намір розпочати переговори не лише щодо припинення вогню, а й про завершення війни. У понеділок, 19 травня, він провів двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним, яку охарактеризував як "добру", із "чудовим" тоном.