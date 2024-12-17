"Радіо судного дня" передало рекордну кількість повідомлень: такого не було навіть перед війною (відео)

Станція відносно рідко "розмовляє"

У Росії раптово активізувалася одна з найзагадковіших радіостанцій, яку пов’язують із армією РФ. Так багато повідомлення вона передавала навіть перед початком повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними йдеться про радіостанцію "УВБ-76" (вона ж "Жужжалка" або "Радіо судного дня".). Це найвідоміша і загадкова номерна станція в Росії, яка веде мовлення з середини 1970-х років. Зазвичай ефір станції заповнює білий шум, іноді звучать короткі повідомлення з числами і не пов’язаними одне з одним словами (часто іменами), з перших літер яких складаються окремі слова.

Вважається, що радіостанція "УВБ-76" належить Збройним силам РФ, а її сигнал, за різними версіями, надходить із Московської, Ленінградської чи Псковської областей. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "жужжалка" є частиною системи "Периметр" (інша назва — "мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

Примітно, що станція відносно рідко "розмовляє", проте останній серйозний сплеск активності був зафіксований перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Почалося все у січні, а за кілька днів до вторгнення в ефір посипався цілий град із повідомлень. Так, 22 лютого передали повідомлення зі словами "нюхостих" та "неудержимый", а 23 лютого — "можощелк", "чайхана" та "шиконаст".

І ось 11 грудня року "жужжалка" знову розговорилася. Всі повідомлення 11 грудня передавалися з 09:09 до 17:14 за московським часом. У ході 24 передач прозвучали 30 слів, у тому числі такі: "азбука", "нанайка", "неупругий", "бильярд", "геенна", зустрічалися і незрозумілі, наприклад, "панкосвод", "онероруст" чи "втузотюк". У кількох повідомленнях передали ряд слів, так, в одному випадку згадувалися слова "безотходный" и "кризотютя", в ішому — "кошомох" и "бандеролька".

Зважаючи на те, що ця станція відома, є люди, які стежать за нею. Так, автор одного з YouTube-каналів записав ефір 11 грудня. Почути те, як працює станція, а також повний список слів можна на відео:

Довідково: до 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання кількості голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. У різний час станція передавала в ефір звуки, схожі на кроки, що човгають, уривки з "Лебединого озера" Петра Чайковського, а в одному випадку пролунав жіночий крик.

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