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На радіо "Судного дня" пролунали нові загадкові слова: що після таких послань відбувалося раніше

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Радіо "Судного дня" знову подало сигнали Новина оновлена 23 травня 2025, 14:54
Радіо "Судного дня" знову подало сигнали. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці короткохвильові сигнали, що містять незрозумілі слова та числові коди, викликають інтерес експертів та громадськості вже не перше десятиліття

Так звана радіостанція "Судного дня" УВБ-76 останнім часом передала кілька загадкових сигналів. Незрозумілі повідомлення почали з’являтися перед початком розмови американського лідера Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, а також після неї.

Перед початком бесіди 19 травня радіостанція передала загадкове повідомлення закодоване повідомлення: "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". А 22 травня було відзначено два сигнали: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" та "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Перший сигнал був о 13:13, а другий – о 14:24.

Варто зазначити, що загадкові повідомлення радіостанція передала перед початком повномасштабної війни в Україні. Тоді можна було почути слово "ЛЕСОЛЕД".

Що таке радіостанція "Судного дня"

УВБ-76 — російська короткохвильова радіостанція системи "Моноліт" на частоті 4625,0 кГц. Черговий оператор радіостанції передає радіограми з допомогою фонетичного алфавіту, звані моноліти.

За даними 2016 року, центрами мовлення були Воронеж, Псков та селище Бугри Ленінградської області РФ. У липні 2018 року за допомогою загальнодоступної мережі SDR-радіоприймачів KIWI було підтверджено розташування передавача в передавальному радіоцентрі 60 вузла зв’язку "Вулкан" Міністерства оборони Росії (селище Керро Ленінградської області).

Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого невідомо, хоча працювати вона почала у 1970-х роках. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить Збройним силам РФ. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "дзижка" є частиною системи радянських часів "Периметр" (інша назва — "Мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активною у січні та лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що ефір станції не раз зламували та запускали там музику.

Останні повідомлення "Судного дня"

11 грудня 2024 року 11 грудня з 09:09 до 17:14 було передано рекордну кількість повідомлень. У ході 24 передач прозвучали 30 слів, у тому числі такі: "азбука", "нанайка", "непружний", "більярд", "геєнна", зустрічалися і незрозумілі, наприклад, "панкосвод", "онероруст" або "втузотюк". У кількох повідомленнях передали ряд слів, так, в одному випадку згадувалися слова "безвідходний" та "кризотютя", в іншому — "кошомох" та "бандеролька".

З початку 2025 року також було багато сигналів від радіостанції. За один лютий станція вийшла в ефір 46 разів. 10 березня радіо знову видало незвичайні звуки. В одному з повідомлень вдалося розібрати слово "водоклев". Друге повідомлення, передане о 15:50, було словом "акордеон".

Потім 15 квітня в ефірі радіостанції пролунали чотири загадкові повідомлення протягом одного дня. Вони були сказані такі слова: "нептун", "тимус", "лісоплащ", "нутобакс".

Увечері 19 травня 2025 року перед розмовою Трампа та Путіна о 16:15 вперше за довгий час вийшла в ефір та передала повідомлення "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". О 19:47, після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла в ефір, передавши повідомлення "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". Значення цих повідомлень залишилося загадкою.

А 22 травня було відзначено два сигнали: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" та "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Перший сигнал був о 13:13, а другий – о 14:24.

Що каже штучний інтелект

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, що означає загадкові повідомлення радіостанції "Судного дня".

Він відповів, що після останніх трансляцій не було чітко задокументованих наслідків, які безпосередньо пов’язані з цими повідомленнями. Але їх час нерідко збігається з важливими геополітичними подіями.

Після минулих випадків не було чітких наслідків. Проте збіги з важливими подіями наголошують на її потенційній ролі як індикаторі геополітичної напруги.

Водночас ChagGPT відповідає, що слова "БЕЗЗЛОБИЕ " і "ХРЮКОСТЯГ" з останніх сигналів не мають очевидного сенсу і, ймовірно, використовуються як кодові позначення. Також є думка, що такі повідомлення призначені передачі зашифрованих інструкцій певним одержувачам. При цьому їхнє точне значення залишається невідомим.

Думки про повідомлення радіостанції "Судного дня"

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі 24 каналу висловив свою думку про сигнали радіостанції до та після переговорів Путіна та Трампа. Він наголосив, що для Росії характерно використовувати секторальні ексклюзивні засоби інформування.

Маломуж додав, що у Росії всі системи передачі є контрольованими. Під прикриттям їх використовують спецслужби для донесення потрібних даних. Це потрібно, щоби дезорієнтувати населення, не дати нікому дізнатися, що відбувається в Кремлі.

"Ексклюзивна інформація про переговорний процес могла бути в закритій частині. За задумом дуже рідко стає відомо про джерело інформації. Так радіостанція ексклюзивно передає дані, що підвищує рівень довіри", — зазначив він.

За словами генерала, ця передача однозначно була контрольованою, оскільки інакше у Росії не відбувається. Зазвичай ФСБ контролює ці процеси.

У квітні поточного року німецький таблоїд Bild писав, що радіо виявило підозрілу активність, як перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Експерти-шифрувальники побачили в цьому приховані підказки до можливого весняного наступу Росії. Однак інші аналітики дотримуються думки, що в незвичайній послідовності слів, ймовірно, нічого не зашифровано насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2025 року Годинник Судного дня перевели на 1 секунду ближче до півночі, до 89 секунд.

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#Сигнали #Повідомлення #Радіостанція #Судний день