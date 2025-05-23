На радіо "Судного дня" пролунали нові загадкові слова: що після таких послань відбувалося раніше

Ці короткохвильові сигнали, що містять незрозумілі слова та числові коди, викликають інтерес експертів та громадськості вже не перше десятиліття

Так звана радіостанція "Судного дня" УВБ-76 останнім часом передала кілька загадкових сигналів. Незрозумілі повідомлення почали з’являтися перед початком розмови американського лідера Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, а також після неї.

Перед початком бесіди 19 травня радіостанція передала загадкове повідомлення закодоване повідомлення: "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". А 22 травня було відзначено два сигнали: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" та "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Перший сигнал був о 13:13, а другий – о 14:24.

Варто зазначити, що загадкові повідомлення радіостанція передала перед початком повномасштабної війни в Україні. Тоді можна було почути слово "ЛЕСОЛЕД".

Що таке радіостанція "Судного дня"

УВБ-76 — російська короткохвильова радіостанція системи "Моноліт" на частоті 4625,0 кГц. Черговий оператор радіостанції передає радіограми з допомогою фонетичного алфавіту, звані моноліти.

За даними 2016 року, центрами мовлення були Воронеж, Псков та селище Бугри Ленінградської області РФ. У липні 2018 року за допомогою загальнодоступної мережі SDR-радіоприймачів KIWI було підтверджено розташування передавача в передавальному радіоцентрі 60 вузла зв’язку "Вулкан" Міністерства оборони Росії (селище Керро Ленінградської області).

Зазначимо, що про реальне призначення УВБ-76 досі нічого невідомо, хоча працювати вона почала у 1970-х роках. Вважається, що радіостанція УВБ-76 належить Збройним силам РФ. Але офіційно це не підтверджено. У західних ЗМІ популярна версія, що "дзижка" є частиною системи радянських часів "Периметр" (інша назва — "Мертва рука") і у разі ядерної атаки на Росію або втрати зв’язку з військовим командуванням автоматично активує удар у відповідь.

До 1992 року слова та фрази в ефірі УВБ-76 звучали раз на кілька років. Надалі радіоаматори фіксували зростання голосових повідомлень. У 2000-х роках станція передавала повідомлення щотижня, інколи ж і щодня. Потім активність значно впала. Радіостанція була дуже активною у січні та лютому 2022 року, перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цікаво, що ефір станції не раз зламували та запускали там музику.

Останні повідомлення "Судного дня"

11 грудня 2024 року 11 грудня з 09:09 до 17:14 було передано рекордну кількість повідомлень. У ході 24 передач прозвучали 30 слів, у тому числі такі: "азбука", "нанайка", "непружний", "більярд", "геєнна", зустрічалися і незрозумілі, наприклад, "панкосвод", "онероруст" або "втузотюк". У кількох повідомленнях передали ряд слів, так, в одному випадку згадувалися слова "безвідходний" та "кризотютя", в іншому — "кошомох" та "бандеролька".

З початку 2025 року також було багато сигналів від радіостанції. За один лютий станція вийшла в ефір 46 разів. 10 березня радіо знову видало незвичайні звуки. В одному з повідомлень вдалося розібрати слово "водоклев". Друге повідомлення, передане о 15:50, було словом "акордеон".

Потім 15 квітня в ефірі радіостанції пролунали чотири загадкові повідомлення протягом одного дня. Вони були сказані такі слова: "нептун", "тимус", "лісоплащ", "нутобакс".

Увечері 19 травня 2025 року перед розмовою Трампа та Путіна о 16:15 вперше за довгий час вийшла в ефір та передала повідомлення "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573". О 19:47, після завершення розмови лідерів США та Росії, радіостанція знову вийшла в ефір, передавши повідомлення "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529". Значення цих повідомлень залишилося загадкою.

А 22 травня було відзначено два сигнали: "НЖТИ 37339 БЕЗЗЛОБИЕ 4220 7856" та "НЖТИ 04315 ХРЮКОСТЯГ 4726 4703". Перший сигнал був о 13:13, а другий – о 14:24.

Що каже штучний інтелект

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту Grok, що означає загадкові повідомлення радіостанції "Судного дня".

Він відповів, що після останніх трансляцій не було чітко задокументованих наслідків, які безпосередньо пов’язані з цими повідомленнями. Але їх час нерідко збігається з важливими геополітичними подіями.

Після минулих випадків не було чітких наслідків. Проте збіги з важливими подіями наголошують на її потенційній ролі як індикаторі геополітичної напруги.

Водночас ChagGPT відповідає, що слова "БЕЗЗЛОБИЕ " і "ХРЮКОСТЯГ" з останніх сигналів не мають очевидного сенсу і, ймовірно, використовуються як кодові позначення. Також є думка, що такі повідомлення призначені передачі зашифрованих інструкцій певним одержувачам. При цьому їхнє точне значення залишається невідомим.

Думки про повідомлення радіостанції "Судного дня"

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі 24 каналу висловив свою думку про сигнали радіостанції до та після переговорів Путіна та Трампа. Він наголосив, що для Росії характерно використовувати секторальні ексклюзивні засоби інформування.

Маломуж додав, що у Росії всі системи передачі є контрольованими. Під прикриттям їх використовують спецслужби для донесення потрібних даних. Це потрібно, щоби дезорієнтувати населення, не дати нікому дізнатися, що відбувається в Кремлі.

"Ексклюзивна інформація про переговорний процес могла бути в закритій частині. За задумом дуже рідко стає відомо про джерело інформації. Так радіостанція ексклюзивно передає дані, що підвищує рівень довіри", — зазначив він.

За словами генерала, ця передача однозначно була контрольованою, оскільки інакше у Росії не відбувається. Зазвичай ФСБ контролює ці процеси.

У квітні поточного року німецький таблоїд Bild писав, що радіо виявило підозрілу активність, як перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року. Експерти-шифрувальники побачили в цьому приховані підказки до можливого весняного наступу Росії. Однак інші аналітики дотримуються думки, що в незвичайній послідовності слів, ймовірно, нічого не зашифровано насправді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в січні 2025 року Годинник Судного дня перевели на 1 секунду ближче до півночі, до 89 секунд.