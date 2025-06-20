Статуя у повний зріст на єврейському кладовищі: як виглядає могила путініста Кобзона

Прихильник Путіна похований поруч із мамою

Уродженець Донбасу та прихильник Путіна та українофоб Йосип Кобзон помер після тривалої боротьби з хворобою у віці 81 рік. У нього залишилася вдова, яка колись пожертвувала власною кар’єрою заради чоловіка. Похований путініст у Москві, поряд зі своєю мамою.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила путініста Кобзона. Його могила розташована на єврейській частині Востряковського кладовища.

Що відомо про Йосипа Кобзона

Колись Кобзон був популярним не тільки у Росії, але й в Україні. Однак після 2014 року він став активно підтримувати країну-агресорку. Зокрема, був депутатом Держдуми від партії "Єдина Росія" та брав участь у пропагандистських заходах. Також він підтримував анексію Криму та військові дії на Донбасі.

Зокрема, Кобзон дозволяв собі називати гімн України "нацистським", підтримував розгін учасників Євромайдану. Також путініст приїздив на території, які окупувала Росія, і навіть присвятив сепаратисту "Моторолі" пісню.

Де похований і як виглядає могила Кобзона

Путініста поховали на Востряковському цвинтарі у Москві, на єврейській частині кладовища. Поховання відбулося згідно з юдейськими традиціями. Його могила заходиться поряд із могилою його матері Іди Шойхет.

На місці поховання встановлена статуя у повний зріст — бронзовий Кобзон стоїть з мікрофоном у руках. Росіяни постійно приносять до його могили квіти та вінки.

За життя Кобзон казав, що хоче спочивати саме на цьому кладовищі. А дружина Кобзона придбала метр землі, який обійшовся їй у мільйон рублів. А все тому, що місця для поховання, яке виділила влада, не вистачало для поховання її чоловіка.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила брата Януковича, який помер у дитинстві. Його звати Володимир і похований він поруч із мамою експрезидента — у місті Єнакієве Донецької області.