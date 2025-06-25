На його похороні читали промову Зеленського: як виглядає могила Вахтанга Кікабідзе

Артист давав концерти на Донбасі перед українськими військовими

Вахтанг Кікабідзе — один із найвідоміших грузинських співаків і акторів. Він підтримав Україну у війні з Росією. Артиста не стало у 2023 році через ускладнення від хронічної хвороби нирок.

"Телеграф" розповість про творчу діяльність виконавця, чим запам'ятався і де його поховали.

Кар'єра Вахтанга Кікабідзе

Майбутній співак народився у 1938 році у Тбілісі. Навчався у Тбіліському університеті, після закінчення якого став працювати у місцевій філармонії. У 1966 році Вахтанг дебютував у кіно у фільмі "Зустріч в горах". Співав у квартеті "Діело" та в ансамблі "Орера".

Пізніше Кікабідзе успішно зіграв молодого лікаря у фільмі "Не журись!" та з'явився у стрічці "Мелодії Верійського кварталу". Шість разів виступав у фіналі телефестивалю "Пісня року" як керівник ансамблю "Орера".

Вахтанг Кікабідзе був відомим актором і співаком

У 1977 році Кікабідзе зіграв у фільмі "Міміно", де перевтілився у льотчика Валіко Мізандарі. Це принесло йому масштабну славу. У 1980 році Вахтанг почав виступати сольно. Паралельно він зняв комедію в чотирьох новелах "Будь здоровий, дорогий!" та стрічку "Чоловіки і всі інші". У 1984 році актор знявся у телесеріалі "ТАРС уповноважений заявити…".

Вахтанг Кікабідзе грав у фільмі "Міміно", фото з мережі

З 80-х Кікабідзе жив у Росії, де багато гастролював. На його виступи приходили повні зали шанувальників по всьому Радянському Союзу. Популярними піснями виконавця стали "Чіто Гвріто", "Мої роки — моє багатство", "Залишся, молодість", "Ось і вся розмова", "Танго любові".

У 2008 році Кікабідзе виїхав з Росії та відмовився від їхнього ордена "Дружби". Причиною стало те, що країна-терористка напала на Південну Осетію у Грузії. З того часу він не бував у Росії. У 2014 році співак висловився, що якби був молодим, то поїхав би в АТО. Путіна він називав "політиком чорної сили" і "загарбником".

Кікабідзе засудив Росію і підтримав Україну, фото з мережі

У 2015 році Кікабідзе виступав у Києві, присвятивши концерт Героям Небесної Сотні. Їздив з концертами на Донбас до п'ятиріччя визволення від росіян Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного.

Кікабідзе їздив на Донбас, фото з мережі

У 2020 році Вахтанг балотувався до парламенту Грузії, очоливши список партії політика Михайла Саакашвілі "Єдиний національний рух". Засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Могила Вахтанга Кікабідзе

Співак пережив операцію з видалення доброякісної пухлини мозку, мав інвалідність і проходив тривалий курс діалізу. За понад 1 рік до своєї смерті Вахтанг втратив дружину Ірину Кебадзе, яка була примою-балериною Тбіліського академічного оперного театру.

Кікабідзе з дружиною Іриною, фото з мережі

У 2023 році актор помер у лікарні у Тбілісі. Причиною стали ускладнення від хронічної хвороби нирок. Йому було 84 роки. Прощання зі співаком відбулося у Великому концертному залі філармонії. Труну обгорнули прапорами Грузії та України. Церемонію відвідала українська делегація на чолі з тодішнім міністром культури Олександром Ткаченком. Він виголосив промову від президента України Володимира Зеленського.

"Його відданість справі життя, мудрість, невичерпна енергія, доброта були прикладом для всіх. Українці вдячні Вахтангу Кікабідзе за підтримку в боротьбі проти російського агресора. Ім'я Вахтанга Кікабідзе буде вписано в історію України як великого грузина, який зробив свій внесок у захист незалежності і суверенітету України. Завжди це будемо пам'ятати і ніколи не забудемо", — сказав міністр.

На церемонії прощання зачитували промову від Зеленського, фото з фб-сторінки Ткаченка

Ткаченко додав, що фраза "Герої не вмирають" — це, зокрема, й про Кікабідзе. Він зазначив, що на честь Вахтанга облаштують сквер і почнуть проводити україно-грузинський фестиваль.

Кікабідзе поховали на цвинтарі-пантеоні Мтацмінда в Тбілісі. Труну поклали у в одну могилу до дружини Ірини, мами Манани Багратіоні (співала в Сіонському соборі Тбілісі) та батьком Котіко Кікабідзе, який загинув на фронті під Керчю у 1942 році.

Могила Кікабідзе, фото з мережі

Вахтангу встановили високий дворівнений пам'ятник, верхівку якого зробили у формі хреста. Також на меморіалі можна побачити напис BUBA, адже саме так артиста називали рідні, близькі та колеги. На одному із грузинських діалектів це слово означає "старший" за статусом. На могилі можна побачити маленькі прапори Грузії та України.

Пам'ятник Кікабідзе, фото з мережі

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