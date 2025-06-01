Підрив, ДРГ, спецслужби РФ чи випадковість? Обвал мосту в Росії обростає таємничими версіями (фото, відео)

У РФ вже встигли звинуватити у всьому Україну

У ніч на 1 червня в Брянській області Росії міст із фурою впав на пасажирський потяг, що прямував маршрутом Москва — Климово. Внаслідок події є загиблі та постраждалі.

Інформація про це з’явилася у соціальних мережах. Там же публікують фотографії та види з місця події. Інформацію підтверджує губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

"Зараз у районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного поїзда. На жаль, є постраждалі ", — написав він.

Наразі відомо, що в результаті загинули семеро людей. Число постраждалих досягло 69 осіб, включаючи трьох дітей. Три людини перебувають у тяжкому стані, серед них одна дитина. Загалом до лікарні доставлено 44 постраждалих, їм надається медична допомога.

"Сход пасажирського поїзда стався через обвал пролітної будови автомобільного мосту "внаслідок незаконного втручання в діяльність транспорту", — офіційна заява Московської залізниці.

Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та 4 вагони потягу, один із них прийняв на себе удар, люди виявилися заблокованими у поїзді.

Тим часом Центр медицини катастроф Брянська повідомляє, що обвал мосту був викликаний вибухом.

У мережі пишуть, що попередньо невідомі нібито заклали 4 вибухові пристрої: два на опорі моста і два на шпалах.

Варто додати, що пов’язаний з Міноборони РФ телеграм-канал "Рибарь" спочатку почав розкритикувати версію про підрив:

"За опублікованими кадрами видно, що міст склався характерним чином, що може вказувати скоріше на конструктивні проблеми або перевантаження. Важливо відзначити, що вантажівка, що знаходилася поряд з місцем обвалення, не постраждала, як і найближчі ділянки дороги, що робить версію про підрив менш імовірною".

Однак трохи пізніше ️ був опублікований наступний пост:

"На тлі інших подій, наприклад, затримання в п’ятницю терориста, який готував теракт у Москві за завданням українських спецслужб у місці масового скупчення людей, версія про цілеспрямовану диверсію проти пасажирського поїзда не викликає подиву".

Політолог, голова Центру аналізу та стратегій, член Національної ліги центристів Ігор Чаленко на своїй сторінці у Facebook пише, що інцидент на мосту – робота російських спецслужб.

"Перед Стамбулом 2 червня російські спецслужби цілеспрямовано організували теракт, підірвавши міст перед пасажирським поїздом "Климов-Москва" у Брянскій області. Є загиблі і вже відомо про близько 70 постраждалих. Мета: надати обґрунтованості меседжу Ушакова і ко про те, що нібито Трамп не має достатньо інформації про війну, зокрема про "українські терористичні акти проти мирних російських міст".

Але, як завжди, підвела злагодженість, оперативність та форсованість подачі наративів. І про український "слєд", зокрема ДРГ, і про "дєти кричат" буквально до початку Дня захисту дітей… Меседж-пак з усіма медіа матеріалами почав розміщуватись за менше, ніж за годину після інциденту. ", — йдеться у повідомленні.

Варто наголосити, що в російських пабликах справді почали з’являтися "версії" про нібито причетність української ДРГ.

До речі, як пише Telegram-канал Baza, у Курській області 1 червня також обвалився залізничний міст. У цей час мостом рухався вантажний локомотив. Таким чином, це вже друге обвалення мосту за добу.

"Обвалення сталося в районі 48-го кілометра траси Тросна-Калинівка в ніч на 1 червня. За даними голови регіону Олександра Хінштейна частина поїзда впала на автомобільну дорогу. Почалося загоряння тепловоза. Попередньо, у одного з машиністів тепловоза пошкоджені ноги — всю бригаду доставили в лікарню.

Нагадаємо, у ніч на 28 травня українські дрони у Підмосков’ї атакували технопарк "Елма" у Зеленограді та завод "Райдуга" ім. Березняка" в Дубні. Саме там розташовані підприємства з виробництва крилатих ракет і ударних російських дронів. Льотчик, інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав "Телеграфу" нові подробиці удару дрона.