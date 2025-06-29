Разлетелось на куски: в России взорвалось судно, а затем затонуло (видео)
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Пассажиров эвакуировали с катерами
В российском Владивостоке на прогулочном катере "Мерлион" произошел пожар, а после этого — взрыв. Предварительно, загорелся топливный бак.
Информация об этом появилась в социальных сетях в воскресенье, 29 июня. Telegram-канал 112 пишет, что по предварительной информации, пожар случился на камбузе и пламя быстро распространилось.
Известно, что на судне находились десять пассажиров и два члена экипажа.
По факту пожара на "Мерлионе" проводят проверку. Отмечается, что якобы погибших и пострадавших нет.
Но в то же время Telegram-канал "Supernova+" пишет, что предварительно якобы погибли три человека. Другие паблики пишут, что твое пострадали.
Местные паблики отмечают, что пассажиров эвакуировали.
В итоге катамаран "Мерлион" затонул у берегов острова Шкота после пожара.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России возник пожар в промзоне в городе Кстово Нижегородской области, после чего произошел взрыв. По словам очевидцев, было атаковано предприятие НПЗ "Лукойл". В то же время, МЧС России утверждает, что вспыхнула установка по производству битума объемом 200 кубометров.