Разлетелось на куски: в России взорвалось судно, а затем затонуло (видео)

Пассажиров эвакуировали с катерами

В российском Владивостоке на прогулочном катере "Мерлион" произошел пожар, а после этого — взрыв. Предварительно, загорелся топливный бак.

Информация об этом появилась в социальных сетях в воскресенье, 29 июня. Telegram-канал 112 пишет, что по предварительной информации, пожар случился на камбузе и пламя быстро распространилось.

Известно, что на судне находились десять пассажиров и два члена экипажа.

По факту пожара на "Мерлионе" проводят проверку. Отмечается, что якобы погибших и пострадавших нет.

Где находится Владивосток на карте

Но в то же время Telegram-канал "Supernova+" пишет, что предварительно якобы погибли три человека. Другие паблики пишут, что твое пострадали.

Местные паблики отмечают, что пассажиров эвакуировали.

В итоге катамаран "Мерлион" затонул у берегов острова Шкота после пожара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России возник пожар в промзоне в городе Кстово Нижегородской области, после чего произошел взрыв. По словам очевидцев, было атаковано предприятие НПЗ "Лукойл". В то же время, МЧС России утверждает, что вспыхнула установка по производству битума объемом 200 кубометров.