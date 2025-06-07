Дрони "підсмажили" завод "Лукойлу"? Потужна пожежа спалахнула після вибухів в Росії (відео)
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Над місцем пожежі піднявся величезний стовп диму
В Росії пролунали потужні вибухи. Внаслідок атаки дронів виникла пожежа у промзоні у місті Кстово Нижегородської області. Горить бітумний завод.
Про це повідомляють росЗМІ. Зазначається, що вибухи пролунали вдень 7 червня. За словами очевидців, було атаковано підприємство НПЗ "Лукойл".
"В місті Кстово, Нижегородської області неочікуваний удар нанесли добрі БПЛА по промзонІ", — йдеться у підписі під відео.
На кадрах видно величезний стовп вогню й диму, який підіймається в небо та охоплює частину об'єкта.
Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко наголосив, що ймовірніше в Кстово пожежа спалахнула на бітумному заводі, який належить компанії "Лукойл".
"НПЗ "Лукойл" — один із ключових активів російського паливного сектору, який напряму працює на війну. Саме звідси ідуть потоки нафтопродуктів, які забезпечують російську армію пальним для авіації, бронетехніки та тилової логістики", — писав Коваленко.
Водночас МНС Росії стверджує, що спалахнула установка з виробництва бітуму обсягом 200 кубометрів.
"Сьогодні вдень на території промислового підприємства з виробництва бітуму в Кстівському районі сталося займання", — йдеться у повідомленні регіональної прокуратури.
Додамо, що нафтопереробний завод у Кстово належить компанії Лукойл і переробляє нафту із Західного Сибіру та Татарстану.
Раніше "Телеграф" розповідав, що безпілотники "підсмажили" нафтобазу в Енгельсі. Виникла потужна пожежа.