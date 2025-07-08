Хто кого зжере – невідомо. Бабченко пояснив, скільки в Росії протримається путінізм

У Росії її відбувається становлення військового комунізму

Ситуація в нинішній Росії нагадує більшовицький переворот у жовтні 1917-го, під час якого повалили стару владу, встановили комуністичну диктатуру та культ особистості, ліквідували нову економічну політику (НЕП), а потім 65 років будували розвинений соціалізм. Згідно з цим кліше, з моменту приходу Путіна до влади Росія перебуває на початку нового шляху.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів опозиційний російський журналіст, блогер та військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Він пояснив, скільки ще протримається путінізм.

Більше читайте у публікації: "На виборах Україну чекають три варіанти, а справжня війна розпочнеться через п’ять років — інтерв’ю з Аркадієм Бабченком".

— У них там тільки становлення. Навіть такій химерній ідеї як комунізм, якою керував семінарист із грузинського високогірного села, знадобилося, грубо кажучи, 65 років, щоб вона згасла. Ось вони зараз лише на початку нового шляху. У них зараз лише пост-НЕП. У них зараз лише новий період зародження сильної руки.

Можливо, вони знову хочуть горянина із сильною рукою? От Адам Рамзанович (син Рамзана Кадирова. — Ред. ) підростає. Можливо, після Путіна він до вас прийде. Отже, зараз період тільки ще зародження нового військового комунізму, нової сильної руки, культу особистості. Наразі процеси прискорюються, безумовно, але у будь-якому разі 20–30 років усе це ще протримається, — каже опозиціонер.

Він нагадав, що такі режими можуть зруйнуватися в будь-який момент.

— Такого шансу виключати не можна, але робити на нього ставку як на стратегію свого подальшого розвитку, ну, це бути дурним. І річ навіть не в Путіні. Жодної прекрасної Росії майбутнього після Путіна не буде. Жодна Юлія Навальна не повернеться до Росії і не скаже: "Крим не бутерброд. Ура, товариші, ми демократична вільна країна". Дідька з два!

Після Путіна за владу битимуться умовні Мільчаков, Прилєпін, Дугін, Кадиров, Сєчін від ФСБ і, мабуть, хтось від армії. Хто з них там зжере, невідомо. У кращому разі, якщо переможе умовний Сєчін (глава "Роснефти" Ігор Сєчін. — Ред.), буде приблизно продовження путінського курсу. А якщо переможе Кадиров чи Мільчаков (російський неонацист, голова ДШРГ "Русич", — Ред.), тоді привіт, — підсумував Аркадій Бабченко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Путін не оголосив загальну мобілізацію у Росії.