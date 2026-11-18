Головна особливість полягає у можливості спрямовувати тепло з одного приміщення до іншого

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Під час відключення електроенергії українці вигадують альтернативні способи, як зберегти тепло в будинку. Один з таких лайфхаків пов’язаний з автономним повітряним обігрівачем, так званим дизельним феном (автономка). Найчастіше такі пристрої використовують для обігріву автомобілів, гаражів, наметів та невеликих приміщень.

Відповідне відео було опубліковано у соціальній мережі TikTok. Автор ролика показала незвичайну конструкцію, за допомогою якої можна подавати тепле повітря з одного приміщення до іншого. Для цього потрібна компактна опалювальна установка, металевий гнучкий повітропровід та спеціально підготовлений отвір у двері.

Основна частина системи опалення знаходиться в іншому приміщенні. До неї підключений металевий повітропровід, який виходить з передньої частини установки, згинається та прямує до дверей. Через нього до приміщення надходить тепле повітря.

Гнучка конструкція дає можливість спрямувати трубу в той бік, де необхідно забезпечити обігрів.

Особливо цікавим є рішення з дверима. У її нижній частині замість звичайної вставки встановлена плита OSB, в якій виготовлено круглий отвір під металевий повітропровід. Саме через нього труба потрапляє до кімнати та розсіює тепло.

Принцип роботи дизельного обігрівача. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зігрітися вдома під час холоду. Є 4 прості лайфхаки не дадуть вам замерзнути взимку.