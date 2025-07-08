Кто кого сожрет – неизвестно. Бабченко объяснил, сколько в России продержится путинизм

В России происходит становление военного коммунизма

Ситуация в нынешней России напоминает большевистский переворот в октябре 1917-го, в ходе которого свергли старую власть, установили коммунистическую диктатуру и культ личности, ликвидировали новую экономическую политику (НЭП), а потом 65 лет строили развитой социализм. Согласно этому клише, с момента прихода Путина к власти Россия пребывает в начале нового пути.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал оппозиционный российский журналист, блогер и военный корреспондент Аркадий Бабченко. Он объяснил, сколько еще продержится путинизм.

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— У них же там только становление. Даже такой бредовой идее как коммунизм, которой управлял семинарист из грузинского высокогорного села, понадобилось, грубо говоря, 65 лет, чтобы она стухла. Вот они сейчас только в начале нового пути. У них сейчас только пост-НЭП. У них сейчас только новый период зарождения сильной руки.

Возможно, они снова хотят горца с сильной рукой? Ну вот Адам Рамзанович (сын Рамзана Кадырова. — Ред.) подрастает. Может быть, после Путина он к вам и придет. Так что сейчас период только еще зарождения нового военного коммунизма, новой сильной руки, культа личности. Сейчас процессы ускоряются, безусловно, но в любом случае 20–30 лет все это еще продержится, — говорит оппозиционер.

Он напомнил, что такие режимы могут рухнуть любой момент.

— Такой шанс исключать нельзя, но делать на него ставку как на стратегию своего дальнейшего развития, ну, это быть глупым. И дело даже не в Путине. Никакой прекрасной России будущего после Путина не будет. Никакая Юлия Навальная не вернется в Россию и не скажет: "Крым не бутерброд. Ура, товарищи, мы демократическая свободная страна". Черта с два!

После Путина за власть будут драться условные Мильчаков, Прилепин, Дугин, Кадыров, Сечин от ФСБ и, наверное, кто-то от армии. Кто из них там кого сожрет, неизвестно. В лучшем случае, если победит условный Сечин (глава "Роснефти" Игорь Сечин. — Ред.), будет примерно продолжение путинского курса. А если победит Кадыров или Мильчаков (российский неонацист, глава ДШРГ "Русич", — Ред.), тогда привет, — подытожил Аркадий Бабченко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему Путин не объявил всеобщую мобилизацию в России.