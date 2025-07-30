Наслідки землетрусу на Камчатці набирають обертів. Чому це може вдарити по ядерних потужностях Росії (карта)

Росіяни в паніці залишають небезпечні райони

Російська Камчатка в ніч на 30 серпня пережила два потужні землетруси, силою у 8,8 та 5,8 бала за шкалою Рихтера. Проте стихія загрожує не лише Росії — хвилі цунамі вже досягли Японії, також є загроза для західного узбережжя США.

Як повідомляє Fox News, землетрус магнітудою 8,8 викликав побоювання щодо цунамі на більшій частині басейну Тихого океану, включаючи береги Гаваїв, південну Аляску, все західне узбережжя США та Британську Колумбію. Влада цих регіонів закликає мешканців узбережжя негайно переміститися на височини через побоювання щодо нових хвиль та афтершоків.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі закликав вжити термінових заходів для захисту життя та майна жителів Гаваів, Чилі, Японії та Соломонових островів. Хвилі понад 3 метри прогнозуються для таких районів:

Еквадор

Росія

Північно-західні Гавайські острови

Ще в низці регіонів очікуються хвилі від 1 до 3 метрів. Серед них Чилі Коста-Рика, Японія, тощо.

Землетрус на Камчатці — що відомо

Перші підземні поштовхи почалися у місті Північно-Курильськ об 11:30 за місцевим часом. Магнітуда землетрусу біля узбережжя російської Камчатки зросла з 8,7 до 8,8 балів. Таким чином, цей землетрус посів шосте місце за величиною серед усіх відомих за історію людства. Після землетрусу виникло чотириметрове цунамі, яке обрушилося на Курильські острови та затопило їх частину.

Камчатський півострів на карті

В місті Північно-Курильськ оголошено про термінову евакуацію. Від удару стихії постраждало місто Петропавловськ-Камчатський, де частково зруйнувало дитячий садочок. Жителі в паніці залишають небезпечні райони.

Це найпотужніший землетрус на Камчатці за 70 років

Це найсильніший землетрус в регіоні з 1952 року. Землетрус тоді сягнув магнітуди 9,0 за шкалою Ріхтера та стався 5 листопада. Епіцентр знаходився в Північному Тихому океані на відстані 300 км від Камчатки на глибині 22 км. Тоді землетрус спровокував масштабне цунамі, яке вдарило по місту Сєверо-Курільськ на Курильських островах. Цунамі вражало Північно-Курільськ трьома хвилями висотою 15-18 метрів та практично зруйнувало місто. Той землетрус є рекордним в Росії, за різними оцінками загинуло від 2 до 15 тисяч людей.

Курили — частина Японії

Примітно, що Курильські острови, які накрила стихія, є окупованою Росією частиною Японії. 8 серпня 1945 року СРСР оголосив війну Японії. В ході бойових дій радянські війська повністю зайняли Курильські острови.

Стихія може завдати удару по ядерних потужностях РФ

Хвилі цунамі можуть накрити стратегічну тихоокеанську базу Росії з підводними та надводними човнами-носіями ядерних ракет. Це стане ударом по ядерній тріаді Росії. Оголошено загрозу цунамі для затоки Авача, де перебуває стратегічна підводна база "Рибачий" — ключовий об’єкт Тихоокеанського флоту РФ для ядерних підводних і надводних та десантних човнів.

База на карті

Епіцентр землетрусу

Підводна база "Рибачий"

Раніше "Телеграф" розповідав, що 1 липня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,1 бали. Вчені запевняють, що такі поштовхи в регіоні не є аномальним явищем і можуть повторюватися через геологічні особливості регіону.