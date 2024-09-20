У Карпатах можуть прокинутися вулкани: сейсмолог оцінив загрозу для України

Події є під неусипним спостереженням вчених, які володіють відповідною апаратурою

Днями в Румунії стався землетрус, його відчули навіть в Одеській області. Вже тривалий час експерти попереджають про важливість готовності України до подібних природних явищ. Стосується це і сплячих вулканів в Карпатах, які можуть активізуватись.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" — "Потужні землетруси, затоплення Одеси та вулкани – сейсмолог оцінив ризики для України" заявив Олександр Кендзер. Він відповів на запитання, чи є загроза для українських Карпат.

За його словами, у Карпатському регіоні відомі грязьові вулкани, які час від часу вивергають гарячу грязь. Проте їх активність постійно моніториться.

"Виверження цих вулканів не представляє серйозної загрози, оскільки це більше природні процеси, які ми вже добре розуміємо та контролюємо", — сказав він.

Кендзер додав, що наша планета живе в умовах різних геофізичних порід, які змінюються, зростають, зменшуються, міняють положення на поверхні землі. Він підсумував, що при цьому ці події є під неусипним спостереженням вчених, які володіють відповідною апаратурою.

Раніше "Телеграф" розповідав, яких областей торкнеться землетрус в Україні.