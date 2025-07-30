Следом за землетрясением и цунами. Природа подготовила еще один сюрприз Путину (фото)

Там живут люди

Землетрясение на Камчатке в России произошло 30 июля. Его окрестили самым мощным в регионе за последние более 70 лет, ведь магнитуда составила почти 9 баллов. После этого там началось извержение Ключевской сопки.

Об этом сообщают пропагандистские телеграм-каналы, ссылаясь на филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН. В районе вулкана сильное свечение и взрывы.

На видео виден яркий огонь, вероятно от раскаленной скамьи. Позже на фото показали красно-оранжевые вспышки над облаками — это извержение вулкана.

Извержение зафиксировали на западном склоне — восходит раскаленная лава. Вулкан расположен всего в 30 км от поселка Ключи, где проживают около 4,5 тысячи человек.

Камчатка – это полуостров на крайнем востоке России между Охотским морем и Тихим океаном. Регион известен высокой вулканической активностью.

Площадь Камчатки составляет более 270 тысяч км кв., что почти равно площади всей Великобритании. Население – около 300 тысяч человек, сосредоточенное преимущественно в городах Петропавловск-Камчатский и Елизово.

Что такое извержение вулкана

Извержение – это выход раскаленной лавы, газов, пепла и камней из недр Земли через кратер вулкана. Это природное явление, которое может сопровождаться землетрясениями, вспышками света и выбросами вулканического материала на большие расстояния.

Что предшествовало

Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук назвал землетрясение сильнейшим в регионе с 1952 года, когда на Курилах и Камчатке погибли не менее 2000 человек.

Между тем, геологическая служба США оценивает его в 8,8 балла. По ее данным, он произошел примерно в 136 километрах от восточного побережья Камчатки на глубине 19,3 километра.

Российские же службы оценивают его магнитуду в 8,7 балла. Мощные толчки повлекли за собой разрушение и цунами. После главного землетрясения произошло еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему землетрясение может ударить по ядерным мощностям России.