Був кандидатом у президенти України і прославляв "рускій мір": куди зник зрадник Мураєв під час війни

Політику оголосили підозру у державній зраді ще 2023 року

Євген Мураєв — відома персона в українському політикумі. Він розпочинав свій шлях у політику з посади голови Зміївського району Харківської області, двічі був народним депутатом і навіть балотувався у президенти. Однак під час війни проросійський політик втік з України, а потім отримав підозру від СБУ у державній зраді.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, куди зник Євген Мураєв після 2022 року та нагадати, як він просував "рускій мір" в Україні.

Мураєв і його політична кар’єра в Україні

Євген Мураєв – одіозна особистість в українській політиці. Він протягом усієї своєї кар’єри просував російські наративи та пропаганду "руского міра" в Україні. І навіть запустив власний телеканал "НАШ" як майданчик для поширення своїх зрадницьких ідей та розвитку медійності.

Народився Мураєв у місті Зміїв у Харківській області. Його батьки були представниками місцевої еліти, а сам Євген відносився до так званої "золотої молоді". Ще в 90-х він спробував побудувати бізнес, проте від цієї ідеї перейшов до перспективнішої — почав прокладати собі шлях у політику.

Євген Мураєв у молодості ще носив вишиванку

Першою сходинкою на цьому шляху була перемога на виборах до Харківської облради у 2006 році. Мураєв пройшов туди як представник олігархічного проекту "Віче". А коли у 2010 році Янукович став президентом, Євген отримав посаду голови Зміївської районної держадміністрації.

Євген Мураєв був рупором російської пропаганди в Україні

Вже у 2012 році Мураєв потрапив у велику політику — він став народним депутатом від Партії регіонів. І вже з того часу почав робити відверто проросійські заяви. Вдруге він пройшов у Верховну Раду після Євромайдану у 2014 році — від партії "Опозиційний блок" і його проросійська риторика продовжилася.

У 2018 році Євген Мураєв запустив власний телеканал "НАШ", який став платформою для просування російської пропаганди в Україні. Сам політик часто "торгував обличчям" в ефірах, піднімаючи свою медійність та впізнаваність. А вже у 2019 році він створив свою партію "Наші" та став кандидатом у президенти України. На щастя, рейтинг мав настільки мізерний, що йому довелося зняти свою кандидатуру.

Євген Мураєв був кандидатом у президенти України у 2019 році

Куди зник Мураєв після вторгнення РФ?

У 2022 році британська розвідка заявляла, що Кремль розглядав кандидатуру Євгена Мураєва на роль ручного президента України, якщо вдасться окупувати нашу країну. Сам політик втік з України, за деякими даними, напередодні російського вторгнення, за іншими даними — у травні 2022 року.

У мережі є інформація, що спочатку Мураєва бачили у Відні, а потім він раптово з’явився у Пекіні. Причому не просто з’явився, а у січні 2025 року випустив трешове відео-інтерв’ю із соратником-пропагандистом Олександром Лазарєвим.

У цьому відео Мураєв просував ще більш божевільні ідеї, наприклад, закликав українських військових розвернути зброю у бік влади та повалити її. Також він пропонував віддати Україну перехідному уряду Китаю.

Мураєв у 2025 році з’явився у Китаї

Зазначимо, що у 2023 році Служба безпеки України оголосила підозру Євгену Мураєву. Його звинувачували у державній зраді та завданні шкоди інформаційній безпеці України. У 2024 році СБУ завершила розслідування і перетисну справу Мураєва до суду.

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