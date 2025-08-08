Бояться чи виправдовуються? Для чого росіяни вигадують "Павутину 2.0"

Пропагандисти запустили фейк

Вибухи у Росії пролунали у ніч на п'ятницю, 8 серпня — Ростовську область атакували невідомі безпілотники. Росіяни почали поширювати паніку, нібито дрони запускалися з автомобілів на території РФ, як це було під час славнозвісної операції СБУ "Павутина".

Що вигадали росіяни

Російські паблики повідомляли, що запуск ударних дронів з автівок нібито можливий не лише у Ростовській області, а також у Саратовській, Волгоградській тощо. Жителів закликали повідомляти про підозрілі автівки. Показали навіть з якої саме машини нібито здійснюються пуски — темна Toyota з надбудовою над кабіною. Проте це — вигадки російської пропаганди, яка залякувала, що "тисячі дронів вже в Росії".

Дрони все ж завітали до РФ

При цьому атака дронами дійсно була. Як повідомляє Telegram-канал Supernova+, після серії вибухів виникла пожежа в районі аеродрому Міллерово. Атаку підтвердив й губернатор Ростовської області Юрій Слюсар. Пожежа, за його словами, викликана "горінням цистерни з бензином".

Що відомо про аеродром Міллерово

На аеродромі, що розташований за 5 км від міста Міллерово, базується 31 винищувальний авіаційний полк 1 змішаної авіаційної дивізії. Звідти Росія регулярно атакує Україну "шахедами". Міллерово фігурує практично у кожному зведенні Повітряних Сил УКраїни, як місце, звідки ворог запустив дрони. Цей аеродром вже не вперше перебуває під атакою дронів.

Як розповідав "Телеграф", 6 серпня Росія також "приймала" дрони. Вибухи пролунали на території залізничної станції Тацинська у Ростовській області та в районі нафтобази у Брянську.