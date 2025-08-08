Боятся или оправдываются? Для чего россияне придумывают "Паутину 2.0"

Пропагандисты запустили фейк

Взрывы в России раздались в ночь на пятницу, 8 августа — Ростовскую область атаковали неизвестные беспилотники. Россияне начали распространять панику, якобы дроны запускались с автомобилей на территории РФ, как это было во время блестящей операции СБУ "Паутина".

Что и зачем придумали россияне

Российские паблики сообщали, что запуск ударных дронов с автомобилей якобы возможен не только в Ростовской области, но и в Саратовской, Волгоградской и т.д. Жителей призвали сообщать о подозрительных автомобилях. Показали даже с какой именно машины якобы совершаются пуски – темная Toyota с надстройкой над кабиной. Однако это — выдумки российской пропаганды, которая устрашала, что "тысячи дронов уже в России".

Telegram-канал Exilenova+ объяснил, зачем в РФ придумывают фейк о запуске дронов с авто. Цель в том, чтобы оправдать свою ПВО, что не справляется с защитой от дронов.

Дроны все же атаковали РФ

При этом атака дронами действительно была. Как сообщает Telegram-канал Supernova+, после серии взрывов возник пожар в районе аэродрома Миллерово. Атаку подтвердил и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Пожар, по его словам, вызван "горением цистерны с бензином".

Что известно об аэродроме Миллерово

На аэродроме, расположенном в 5 км от города Миллерово, базируется 31 истребительный авиационный полк 1 смешанной авиационной дивизии. Оттуда Россия регулярно атакует Украину "шахедами". Миллерово фигурирует практически в каждом строительстве Воздушных Сил Украины, как место, откуда враг запустил дроны. Этот аэродром уже не в первый раз находится под атакой дронов.

Как рассказывал "Телеграф", 6 августа Россия также "принимала" дроны. Взрывы раздались на территории железнодорожной станции Тацинская в Ростовской области и в районе нефтебазы в Брянске.