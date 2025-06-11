У СБУ показали відео спецоперації "Павутина". Малюк анонсував нові сюрпризи для Росії

Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів

Нове відео спецоперації "Павутина" показала Служба безпеки України. Атака на військову операцію ворога на території Росії стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

На кадрах, опублікованих СБУ, видно хронологію подій. Показано, як готували та реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

Як готували та провели операцію "Павутина"

Операцією за дорученням президента України Володимира Зеленського керував голова СБУ Василь Малюк. Готували її в умовах максимальної секретності.

Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а пізніше – модульні деревʼяні будиночки. На території Росії дрони сховали під дахи будиночків, які розмістили на вантажівки. Коли настав час, дахи будинків відкрили дистанційно й дрони полетіли уражати російські бомбардувальники.

"Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі – військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ", – зазначив Малюк.

Малюк анонсував нові "сюрпризи" для Росії

Глава СБУ заявив, що Служба безпеки працює над новими операціями щодо завдання втрат ворогу. За його словами, вони будуть не менш болючими для агресора, ніж "Павутина".

"СБУ б’є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним! Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція "Павутина", – наголосив Малюк.

Результати операції "Павутина" вражають

Як відомо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у російському тилу. Під ударами опинилися "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая". На цих аеродромах базувалася стратегічна авіація РФ, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Всього було уражено 41 одиницю авіації ворога, зокрема літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78". Орієнтовна вартість ураженої техніки перевищує 7 мільярдів доларів.

Нагадаємо, британський генерал-майор у відставці Чіп Чепмен в інтерв'ю "Телеграфу" оцінив, чи зможе Росія оговтатися від втрати частини стратегічної авіації. За його словами, важлива не втрата літаків, а те, яким буде подальше поєднання дронів, крилатих і балістичних ракет з боку ворога.