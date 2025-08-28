Геніальні удари по російському паливу: які наслідки для Росії та чим це на руку Україні

Дефіцит палива не потішить окупантів

В серпні Росію трусило від пожеж на нафтопереробних заводах. Зокрема частина з них не пережила зустрічі з дронами і в ніч на 28 серпня, зокрема палав один з найбільших в РФ Куйбишевський НПЗ в Самарській області. Він, серед іншого, виготовляє паливо для російських літаків.

Системний аналітик, що спеціалізується на економіці РФ Євген Істребін наголошує — протягом серпня реалізовувалась геніальна операція щодо позбавлення частини Росії палива. Він розповів, що бензин та дизель на південь РФ потрапляє з чотирьох НПЗ — Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський та Волгоградський. Остання лінія постачання на наданій експертом карті помічена жовтим.

Ураження російських НПЗ

За серпень вибухи та пожежі були на всіх чотирьох нафтопереробних заводах. Останнім став Куйбишевський НПЗ Саратівської групи. Одночасно з цим зупинили і рух потягів через Петров Вал Волгоградської області. Зазначимо, Петров Вал є важливим транспортним вузлом Приволзької залізниці, де перетинаються лінії Саратов – Волгоград та Тамбов – Камишин.

Південь Росії залишиться без палива, зруйновано 4 НПЗ, які його постачають, а також сьогодні перерізано залізничний маршрут у двох місцях Євген Істребін, системний аналітик

Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив удари дронами по нафтопереробній галузі окупантів. Бензин в Росії стає дефіцитним.

Сумарно на 21% схудла протягом двух тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта. Роберт "Мадяр" Бровді, командувач Сил безпілотних систем

Додамо, що Куйбишевський НПЗ в Самарській області переробляв 2,5 % від загального об'єму нафти РФ на рік, це приблизно 7 млн тонн. Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, що також палав в ніч на 28 серпня — 2,2% від загального об'єму. Втрати потужностей нафтопереробної галузі РФ відіб'ються не тільки на пересічних росіянах, а й на військовій логістиці, яка потребує палива для проведення наступу на півдні України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що атаки на нафтопереробну галузь не тільки підриває довіру росіян до своєї влади, а й може викликати паливну кризу. Це також спричиняє значний ефект на економіку Росії.