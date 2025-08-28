Геніальні удари по російському паливу: які наслідки для Росії та чим це на руку Україні
Дефіцит палива не потішить окупантів
В серпні Росію трусило від пожеж на нафтопереробних заводах. Зокрема частина з них не пережила зустрічі з дронами і в ніч на 28 серпня, зокрема палав один з найбільших в РФ Куйбишевський НПЗ в Самарській області. Він, серед іншого, виготовляє паливо для російських літаків.
Системний аналітик, що спеціалізується на економіці РФ Євген Істребін наголошує — протягом серпня реалізовувалась геніальна операція щодо позбавлення частини Росії палива. Він розповів, що бензин та дизель на південь РФ потрапляє з чотирьох НПЗ — Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський та Волгоградський. Остання лінія постачання на наданій експертом карті помічена жовтим.
За серпень вибухи та пожежі були на всіх чотирьох нафтопереробних заводах. Останнім став Куйбишевський НПЗ Саратівської групи. Одночасно з цим зупинили і рух потягів через Петров Вал Волгоградської області. Зазначимо, Петров Вал є важливим транспортним вузлом Приволзької залізниці, де перетинаються лінії Саратов – Волгоград та Тамбов – Камишин.
Південь Росії залишиться без палива, зруйновано 4 НПЗ, які його постачають, а також сьогодні перерізано залізничний маршрут у двох місцях
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив удари дронами по нафтопереробній галузі окупантів. Бензин в Росії стає дефіцитним.
Сумарно на 21% схудла протягом двух тижнів серпня 2025 нафтоколонка окупанта.
Додамо, що Куйбишевський НПЗ в Самарській області переробляв 2,5 % від загального об'єму нафти РФ на рік, це приблизно 7 млн тонн. Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, що також палав в ніч на 28 серпня — 2,2% від загального об'єму. Втрати потужностей нафтопереробної галузі РФ відіб'ються не тільки на пересічних росіянах, а й на військовій логістиці, яка потребує палива для проведення наступу на півдні України.
Раніше "Телеграф" розповідав, що атаки на нафтопереробну галузь не тільки підриває довіру росіян до своєї влади, а й може викликати паливну кризу. Це також спричиняє значний ефект на економіку Росії.