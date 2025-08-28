У ніч масованої атаки по Україні Росії теж дісталося: у двох регіонах палали важливі заводи (відео)

Пожежі масштабні

Вибухи в Росії лунали в ніч на 28 серпня, коли по Україні били ракетами. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ РФ — Афіпський та Куйбишевський.

Там були масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Про це повідомляють у російських телеграм-каналах.

Росію атакували дрони,а на двох найбільших НПЗ Росії виникла пожежа. Відповідні кадри поширюються в соцмережах.

У Самарській області під удар потрапив Куйбишевський нафтопереробний завод. Там вирує масштабна пожежа.

Завод належить російській державній компанії "Роснефть" і являється одним з найбільших у Росії з річною потужністю переробки 8,3 млн тонн нафти. Він також виробляє пальне для військової авіації, зокрема для надзвукових літаків Ту-22М3.

10 березня 2025 року вже було здійснено найбільшу атаку на цей об'єкт, що призвело до тимчасової зупинки його роботи. Тоді внаслідок удару була пошкоджена головна установка первинної переробки нафти — КДУ-11, потужністю 18 900 тонн на добу. Це призвело до зупинки первинної переробки нафти на заводі з 2 серпня 2025 року.

Також у мережі повідомили, що місцеві жителі наплутали. Атака відбулась саме на Куйбишевський завод. У телеграм-каналах публікують відповідні відео.

Що відомо про вибухи у Краснодарському краї

А у Краснодарському краю в ніч на 28 серпня було атаковано Афіпський НПЗ. Місцева влада стверджувала, що сили ППО нібито збили всі цілі, проте очевидці опублікували знімки, які підтверджують, що БПЛА досягли цілей.

Нафтопереробний завод у Афіпську належить до промислової групи "Сафмар". Офіційна потужність підприємства становить 6,25 млн тонн нафти щорічно, хоча реальні показники переробки, згідно з деякими джерелами, досягають 7,17 млн тонн.

Завершивши технічне переоснащення, що включало створення гідрокрекінгового комплексу та коксувальної установки, російська сторона прагнула досягти 98% глибини нафтопереробки та 88% виходу легких фракцій.

Підприємство займає важливе місце в енергетичній інфраструктурі південних регіонів РФ, забезпечуючи критично важливі поставки пального, передусім для воєнних потреб. Основна спеціалізація заводу зосереджена на випуску дизпалива та реактивного палива для авіації.

