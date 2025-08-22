Атака на нафтопровід "Дружба" - не лише вогняні кадри, це удар по кишені Кремля - Максим Гардус
-
-
Політолог та комунікаційний менеджер про наслідки ударів українських дронів по нафтопроводу "Дружба":
У ніч на 22 серпня безпілотники знову влучили у нафтоперекачувальну станцію "Дружба" в місті Унеча Брянської області РФ.
Це — не просто черговий об’єкт нафтогазової інфраструктури.
Це вузол, який має стратегічне значення для російського експорту нафти.
Що таке НПС Унеча?
Станція є центральним розподільчим пунктом нафтопроаіду "Дружба". Саме тут нафта з Росії спрямовується двома основними маршрутами:
- на північ — через Білорусь до Польщі та Німеччини;
- на південь — через Мозир у Білорусі далі до Словаччини, Чехії та Угорщини.
Окрім того, з Унечі відходить гілка до Балтійського моря (порт Усть-Луга).
Обсяги
- Пропускна здатність Унечі — до 60 млн тонн на рік. Але це було на максимумі давно, до війни та санкцій.
Зараз фактичний транзит через цю ділянку оцінюється у 230 тис. барелів нафти на добу (2,8 млн тонн на рік).
Наскільки це важливо?
Це близько 5% від усього російського добового експорту нафти.
У піковому режимі (до 750 тис. барелів на добу) через станцію може йти до 16% від усього експорту РФ. Проте пікі вже у минулому.
Яка ціна простою?
Всі розрахунки приблизні, зрозуміло.
Середня ціна Urals у липні — 65 $/барель.
При фактичних обсягах зупинка коштує Росії близько 15 млн $ на день або 105 млн $ на тиждень.
Якщо б прокачка йшла на максимумі — втрати сягнули б 49 млн $ на день або понад 340 млн $ на тиждень.
Таким чином, атаки на Унечу — це не лише про вогняні кадри. Це — про удар по кишені Кремля. Кожен день простою "Дружби" означає десятки мільйонів доларів недоотриманих доходів та зниження здатності Росії фінансувати війну.
На яку йде 35-40% видатків федерального бюджету РФ.
І навіть якщо "Транснєфть" знаходить тимчасові обхідні шляхи, пропускна здатність падає, а надійність поставок стає примарною.
Тож важливий не лише точковий збиток.
Важливий поштовх контрагентів Росії до думки, що цей напрямок є нестабільним й розумно диверсифікувати джерела постачання нафти.
