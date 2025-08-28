Гениальные удары по российскому топливу: каковы последствия для России и чем это на руку Украине

Дефицит топлива не порадует оккупантов

В августе Россию трясло от пожаров на нефтеперерабатывающих заводах. В частности, часть из них не пережила встречи с дронами и в ночь на 28 августа, в частности пылал один из крупнейших в РФ Куйбышевский НПЗ в Самарской области. Он, среди прочего, производит топливо для российских самолетов.

Системный аналитик, специализирующийся на экономике РФ Евгений Истребин отмечает, что в течение августа реализовывалась гениальная операция по лишению части России топлива. Он рассказал, что бензин и дизель на юг РФ попадает из четырех НПЗ — Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский и Волгоградский. Последняя линия поставок на предоставленной экспертом карте замечена желтым.

Поражение российских НПЗ

За август взрывы и пожары были на всех четырех нефтеперерабатывающих заводах. Последним стал Куйбышевский НПЗ Саратовской группы. Одновременно с этим остановили и движение поездов через Петров Вал Волгоградской области. Отметим, что Петров Вал является важным транспортным узлом Приволжской железной дороги, где пересекаются линии Саратов – Волгоград и Тамбов – Камышин.

Юг России останется без топлива, разрушены 4 НПЗ, которые его поставляют, а также сегодня перерезан железнодорожный маршрут в двух местах Евгений Истребин, системный аналитик

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил удары дронами по нефтеперерабатывающей отрасли оккупантов. Бензин в России становится дефицитным.

Суммарно на 21% похудела в течение двух недель августа 2025 года нефтеколонка оккупанта. Роберт "Мадьяр" Бровди, командующий Сил беспилотных систем

Добавим, что Куйбышевский НПЗ в Самарской области перерабатывал 2,5% общего объема нефти РФ в год, это примерно 7 млн тонн. Афипский НПЗ в Краснодарском крае, также горящий в ночь на 28 августа — 2,2% от общего объема. Потери мощностей нефтеперерабатывающей отрасли РФ отразятся не только на рядовых россиянах, но и на военной логистике, нуждающейся в топливе для проведения наступления на юге Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что атаки на нефтеперерабатывающую отрасль не только подрывают доверие россиян к своей власти, но и могут вызвать топливный кризис. Это также оказывает значительный эффект на экономику России.